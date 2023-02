Prof. Krzysztof Górski powołany na sekretarza generalnego Akademii Kopernikańskiej

W Toruniu podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego wręczono akty powołań do Akademii Kopernikańskiej. Sekretarzem generalnym Akademii został astronom prof. Krzysztof Górski.

Jak tłumaczy prof. Górski, w skład Akademii Kopernikańskiej wejdzie 50 polskich i 50 zagranicznych naukowców w ramach pięciu izb tematycznych. Akademia ma zajmować się doradztwem i ustalaniem kierunków, które zasługują na wsparcie. – Szczegółowe statutowe działania w dłuższej skali czasowej będą prowadzić do stworzenia szkół zajmujących się tymi pięcioma tematami głównymi Akademii, z koncentracją na kształceniu na najwyższym poziomie, z uwagą na kształcenie na poziomie doktorskim, z intensyfikowaniem wymiany naukowej – tłumaczy.Jak podkreśla, na Światowy Kongres Kopernikański udało się zaprosić naukowe gwiazdy. Działalność Akademii będzie swego rodzaju przedłużeniem takich działań. – Chcemy to kontynuować, a jednocześnie wspomagać polskich młodych adeptów nauki, ułatwiać im kontakt z tego typu ludźmi – zapowiada prof. Górski.Profesor dr hab. Krzysztof Marian Górski jest astronomem. W swojej pracy naukowej zajmuje się kosmologią obserwacyjną, wielkoskalową strukturą wszechświata i mechanizmem powstawania galaktyk. Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także laboratorium NASA.Członków gremium mianował prezydent RP Andrzej Duda. „Zadania, jakie postawiono przed Akademią Kopernikańską, są ambitne i pełne rozmachu. Od państwa zaangażowania będzie zależał rzeczywisty wpływ Akademii na perspektywy rozwoju nauki, na awans kolejnych jej dziedzin do światowej czołówki, a związane z tym nieocenione korzyści dla naszej ojczyzny” – czytamy w liście gratulacyjnym skierowanym przez niego do powołanych członków Akademii.W składzie Akademii znaleźli się m.in. szef NBP Adam Glapiński, który został członkiem Izby Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia, emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Mueller nominowany do Izby Filozofii i Teologii, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Astronomicznego prof. dr hab. Marek Sarna (Izba Astronomii i Nauk Matematyczno–Przyrodniczych), konstytucjonalistka prof. dr hab. Anna Łabno (Izba Nauk Prawnych).W skład Izby Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych weszli ponadto: dr Arthur McDonald, dr George Efstathiou, dr hab. Wacław Gudowski, dr Masashi Hazumi, dr Didier Queloz, prof. dr hab. Leszek Roszkowski, prof. dr hab. Marian Szymczyk, prof. dr hab. Andrzej Udalski, dr Gianfranco de Zotti.Do Izby Nauk Ekonomicznych i Zarządzania powołani zostali także: dr hab. inż. Mariusz Andrzejewski, dr hab. Sławomir Gawroński, dr hab. Robert Holzmann, prof. Harold James, dr hab. Dariusz Tworzydło, dr hab. Zbigniew Krysiak.W skład Izby Filozofii i Teologii weszli oprócz kardynała Muellera: dr Tory K. Baucum, dr Nigel Biggar, prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, dr Bernardo Estrada, dr Ermenegildo Manicardi, dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz, prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, prof. dr hab. Piotr Wilczek.W Izbie Nauk Prawnych zasiadać będą także: dr Conor Casey, prof. Fabrizio Giulimondi, dr hab. Elżbieta Karska, dr Marius Ostrowski, prof. Adrian Vermeule, dr Manuel Vescovi.Do Izby Nauk Medycznych powołani zostali: dr Mariano Bizzarri, prof. dr hab. Adam Dziki, prof. dr hab. Grzegorz Gielerak, prof. dr hab. Ewa Marcinowska–Suchowierska, dr hab. Hans Meyer, prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezevah, prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz, prof. Adam T. Stys i dr Huey-Jen Su.Światowy Kongres Kopernikański rozpoczął się w Toruniu w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Potrwa do wtorku.