Kongres Kopernikański otwarty. Prof. Peebles: Największe odkrycia są nieoczekiwane

Kilkuset uczonych z różnych krajów bierze udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim w Toruniu. – Rozwój nauki odpowiada na pewne pytania, ale rodzi też nowe. Warto szukać tematów, które umknęły ogólnej uwadze – radził naukowcom prof. Phillip James Edwin Peebles, kanadyjski noblista, który wygłosił wykład inauguracyjny.

W uroczystości otwarcia w Auli UMK uczestniczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Tu w Toruniu dokładnie 550 lat temu urodził się najwybitniejszy polski naukowiec, wybitny człowiek Mikołaj Kopernik. Człowiek wielu talentów i człowiek, który te talenty rozwijał – dla Polski, dla Europy i świata. Bo Mikołaj Kopernik urodził się dla świata. I dlatego dzisiaj mamy ten wielki zaszczyt i wielką przyjemność inaugurować Światowy Kongres Kopernikański – podkreślił w przemówieniu.Przypadająca 19 lutego rocznica urodzin astronoma to tradycyjnie święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. – Kopernik wciąż może stanowić zaskakujące aktualne źródło inspiracji – mówił rektor uczelni prof. Andrzej Sokala. – Miał do dyspozycji proste przyrządy stosowane już w starożytności: lineał, kwadrant i astrolabium. My dysponujemy zaawansowanymi narzędziami obserwacji i badań rzeczywistości, jednak mimo upływu epok i odmiennych możliwości poznawania świata wciąż jesteśmy częścią tamtej rewolucji, strażnikami cnót i ideałów, które zapoczątkowały Kopernikański przewrót. Dla wspólnoty uniwersytetu, który z dumą nosi jego imię, i dla każdego, kto chce poznawać i zmieniać świat, Mikołaj Kopernik wciąż może być punktem odniesienia – zaznaczył w przemówieniu.Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Phillip James Edwin Peebles – kanadyjski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2019 r. za teoretyczne odkrycia w kosmologii fizyczne, jeden z pionierów teorii formowania się struktur kosmicznych.W swojej prelekcji zwrócił uwagę, iż Mikołaj Kopernik oparł się na dotychczasowej wiedzy i ją rozwinął, a to jest sposób, w jaki współcześnie rozwija się nauka. – Rozwój nauki odpowiada na pewne pytania, ale rodzi też nowe. Warto szukać tematów, które umknęły ogólnej uwadze i mieć na względzie, że nieoczekiwany postęp czasem zmienia plany – radził kolejnym pokoleniom naukowców. – Największe odkrycia są nieoczekiwane – powiedział.Światowy Kongres Kopernikański poprzedziła Msza św. w katedrze św. Janów pod przewodnictwem prymasa, abp. Wojciecha Polaka. Po południu wydarzenie przeniosło się do CKK Jordanki, gdzie wręczono m.in. Nagrody Kopernikańskie oraz Nagrody Ministra Edukacji i Nauki.Kongres Kopernikański organizowany jest wspólnie przez UMK w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej. Jego toruńska odsłona potrwa do wtorku 21 lutego. Więcej o Kongresie TUTAJ