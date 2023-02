Koza Kłopocka z korowodem przechadza się po Inowrocławiu! To pożegnanie karnawału

Trwa ostatni weekend karnawału – to oznacza, że spacerując po Inowrocławiu można spotkać barwny orszak przebierańców. To młoda Koza Kłopocka, która liczy sobie dopiero dwa lata.

– Od tłustego czwartku aż do ostatkowego wtorku Koza po kujawsku, chodzi, kolęduje, wita mieszkańców, życzy im wszystkiego dobrego – pomyślności na cały rok – tłumaczy uczestniczka orszaku.Orszak ramo można było spotkać na Targowisku Miejskim i na ul. Królowej Jadwigi, a ok. 13.00 udał Koza udała się do parku Solankowego. W jej „świcie” są tradycyjnie osoby przebrane m.in. za koziarza, babę, dziada, parę młodą, wędrownych grajków.Tradycyjne orszaki Kozy Mątewskiej i Szymborskiej przejdą ulicami Inowrocławia w ostatki, czyli we wtorek 21 lutego. Swoją trasę rozpoczną tradycyjnie od wizyty w ratuszu i spotkania z władzami Miasta.

Chodzenie z kozą to zwyczaj sięgający czasów przedchrześcijańskich – wówczas miał zapewniać urodzaj w nowym roku i przeganiać zimę. Uczestnikami orszaku byli mężczyźni przebrani za zwierzęta – przede wszystkim za kozę, ale także niedźwiedzia, konia czy bociana, symbolizujące siły witalne.

Zwyczaj kujawskiej kozy został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego prowadzoną przez Ministerstwo Kultury.

Chodzenie z kozą trwa od tłustego czwartku do ostatków (czyli do wtorku przed Środą Popielcową, rozpoczynającą Wielki Post).

Więcej w relacji Marcina Glapiaka.Poniżej program Kozy Mątewskiej:8.00 Spotkanie z prezydentem Inowrocławia,8.30 Wizyta w Przedszkolu Niepublicznym Smyk w Inowrocławiu ul. Magazynowa 23,9.00 Górka w Mątwach, ul. Polna,9.45 Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 9,10.00 Przemarsz wzdłuż ul. Chemicznej i ul. Bagiennej,10.40 Wizyta u proboszcza Parafii Opatrzności Bożej,10.50 Orszak Kozy w centrum Mątew,12.00 Spotkanie z zarządem Sody Polskiej CIECH,12.15 Wizyta w Restauracji AS,12.45 Wizyta w Tupadłach u Szymona Bykowskiego,13.30 Osiedle Piastowskie okolice dawnego Klubu Przydomek,14.15 Osiedle Błonie,15.30 Osiedle Rąbin, okolice Hali Widowiskowo Sportowej, przemarsz ul. Krzymińskiego i ul. Kleeberga,16.00 Osiedle Rąbin, ul. Emilii Plater,16.30 Ulica Solankowa, przemarsz ul. Królowej Jadwigi w stronę Rynku,17.15 Tupadły,17.50 Wizyta w Kruszy Duchownej, spotkanie z mieszkańcami w Świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich,19.00 Zakończenie przemarszu.Plan przemarszu Kozy Szymborskiej:8.00 Spotkanie z prezydentem Inowrocławia,8.15 Zespół Szkół Ekonomiczno Logistycznych ,,EKONOM'',8.45 Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław ,,Akademia Przedszkolaka'' w Tupadłach,9.20 Miechowice,10.30 ul. Szymborska, Dybalskiego, Ogrodowa,12.20 Przerwa,13.20 ul. Przybyszewskiego (od ulicy Mątewskiej do ulicy Wielkopolskiej),15.30 Przemarsz ulicą Wielkopolską,17.00 Zakończenie przy ul. Przybyszewskiego.