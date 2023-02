Wspomnień czar – absolwenci II LO w Bydgoszczy spotkali się po latach

Rano była uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka. Następnie zaplanowano spotkanie wszystkich roczników, po czym oficjalna część jubileuszu przeniosła się do Filharmonii Pomorskiej.

Alejkę, na której ukrywali się palący uczniowie, czy ponad 200 schodów do szkoły wspominali dziś absolwenci II LO w Bydgoszczy. Placówka świętuje 100-lecie nadania imienia Mikołaja Kopernika Z rąk dawnego ucznia, obecnie radnego województwa, Romana Jasiakiewicza dostała w Filharmonii medal marszałka.Nasza reporterka spotkała m.in. swoich kolegów - maturzystów rocznik 1995.– Jak wszedłem dzisiaj i poczułem zapach „Kopernika”… Ach, wspomnienia odżyły. Pojawiła się z sentymentu, też pojawiała się okazja, żeby zobaczyć jak to jest z drugiej strony biurka. Była tu bardzo chłonna i wrażliwa młodzież. Pamiętam jak Pani profesor Wulkowicz przesadziła Panią z ostatniej ławki do pierwszej i mówiła: „chodź dziecko chodź, co prawda masz czarne paznokcie, ale chodź”. Była cała kronika powiedzonek nauczycielki od chemii. Ja z kolei pamiętam Pani śmiech, wręcz wulkaniczny, który zaraził cała naszą klasę i trwał przez całą lekcję języka angielskiego. Nawet nauczyciel się śmiał, a rozśmieszyć ich to sztuka. Z okazji Dnia Kobiet zatańczyliście (chłopcy z klasy – przyp.) w białych pończochach i skarpetach baletowych. Jednak to był drugi taniec, w baletkach to było z okazji Dni Radzieckich, na Dzień Kobiet byliśmy w kartonach. Najlepsze wspomnienie? Przyjaźnie na całe życie, pozdrawiamy nasze koleżanki – tak w rozmowie z Moniką Siwak czas szkolny wspominali absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.– Jesteśmy tutaj wszyscy razem, choć zmienił się cały świat. Zawiruje jeszcze raz, będziemy. Oczywiście znam wielu absolwentów tego liceum, łączy ich jedna cecha. Z dumą wspominają, że kończyli właśnie tę szkołę – mówili dyrektor i absolwentka II LO, Mirosława Glaza i prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. Spotkanie prowadziła dziennikarka telewizyjna, Paulina Chylewska, która również ukończyła liceum im. Mikołaja Kopernika.To nie koniec uroczystych obchodów 100–lecia nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. O 20:00 rozpocznie się bal.