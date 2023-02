Mikołaj Kopernik zdmuchnął świeczki z urodzinowego tortu! Obchody 550. rocznicy urodzin astronoma [zdjęcia, wideo]

Było huczne sto lat, tort, prezenty i życzenia! W Toruniu można było wziąć udział w wielkim urodzinowym przyjęciu Mikołaja Kopernika. Mieszkańcy i turyści w kolorowym i głośnym pochodzie przemierzyli ul. Szeroką pod pomnik astronoma, gdzie odbyła się główna część imprezy. Do zebranych przemówił sam Mikołaj Kopernik.

– Witam was w moim rodzinnym mieście i cieszę się, że was widzę. Dziękuję za ten piękny kosmiczny torcik, moim życzeniem jest to, żebyście żyli rozumie i rozważnie. Szanujcie siebie nawzajem i troszczcie się o swą planetę. – wystosował apel sam Mikołaj Kopernik.Życzenia przekazali również mieszkańcy Torunia i pozostali uczestnicy obchodów. – Przede wszystkim, zdrowia, spokoju i uśmiechu. Dobrze byłoby, gdyby miał jeszcze kolejne marzenia. Po to, żeby miał do czego dążyć, taki swój upragniony cel. Wtedy nie zabraknie mu motywacji. Oczywiście życzę, żeby każdy następny dzień był lepszy od poprzedniego.Mikołajowi Kopernikowi uroczyście odśpiewano sto lat, tym samym rozpoczęła się główna część imprezy. Jutro w Toruniu główna część obchodów 550–ej rocznicy urodzin astronoma – Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego.