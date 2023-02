Młodzież walczy z fake newsami. We Włocławku uczyli weryfikacji informacji

Czujność w gromadzeniu informacji i ich weryfikacja. To był temat zajęć w LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Młodzież zwraca uwagę, że coraz trudniej jest odróżnić opinię od faktów./ Fot. Archiwum

"Bądź świadomy - zaangażowany - krytyczny" to projekt, w ramach którego młodzież uczy się krytycznego myślenia, rozponawania fake newsów i weryfikowania informacji. Zajęciach w ramach programu Erasmus+ realizuje: Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl, grupa Superbelfrzy i fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu z Torunia.

W piątek udział w warsztatach wzięli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.– Warsztaty mają na celu zmniejszenie dezinformacji, która panuje wśród młodzieży. Jej świadomość korzystania z mediów społecznościowych, bo głównie tam się poruszają, musi być większa. Zajęliśmy się również weryfikacją źródeł, która też jest istotna. Debatowaliśmy o tym, jak szukać informacji w Internecie. Choć młodym wydaje się, że korzystają z mediów społecznościowych, które w teorii są niezależne. – mówiła Sara Smyczek–Gołębiewska z Fundacji INDID.O ile już nie ma wielkiego problemu ze wskazaniem mediów i ich uwarunkowań politycznych, to w kwestii finansowo–biznesowej sprawa nie jest jasna. Mało kto wie, jakie konglomeraty stoją na przykład za Instagramem czy Twitterem. Na gruncie właścicieli i dyrektorów ta wiedza nie jest ogromna.– Trudno właśnie odróżnić czasami opinię od faktów. Krytyczne myślenie i dystans jest potrzebne do świadomego konsumowania informacji i podjęcia próby zweryfikowania źródła – zgodnie twierdzą uczestnicy zajęć.Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w darmowym obozie letnim i konferencji młodzieżowej pod hasłem: „Bądź świadomy - zaangażowany – krytyczny”.