„Włocławek stolicą strefy wolnego słowa". Spotkanie Klubu Gazety Polskiej

Tomasz Sakiewicz - redaktor naczelny „Gazety Polskiej" i Paweł Piekarczyk - publicysta i bard spotkali się w piątek z mieszkańcami Włocławka. Przyjechali na zaproszenie działającego od niedawna w mieście Klubu Gazety Polskiej i poseł Joanny Borowiak.

Jak mówi Tomasz Sakiewicz, kluby Gazety Polskiej to unikalny na skalę europejską ruch społeczny.– Właśnie powstaje pięćsetny klub w Polsce, na świecie. To jest prawdopodobnie największy ruch obywatelski w Europie, gromadzący kilkanaście tysięcy aktywnych ludzi. Media są dzisiaj interaktywne, ale nie aż tak, żeby można się było spotkać z dużą grupą ludzi i porozmawiać o tym, co dla nich jest ważne. Zwykle są to sprawy bieżące, polityczne, ale też pewna wizja tego, co dalej – mówi Tomasz Sakiewicz.– Czytam Gazetę Polską, znam z wielu wywiadów pana Sakiewicza...– My jesteśmy z tej właściwej opcji, dlatego tu jesteśmy... – mówili uczestnicy spotkania.– Na to spotkanie mieszkańcy Włocławka i okolic oczekiwali od dłuższego czasu – mówi poseł Joanna Borowiak. – Włocławek stolicą strefy wolnego słowa.Na spotkanie do sali Cechu Rzemiosł Różnych przy Placu Wolności przyszło ok. 100 osób. Włocławski Klub Gazety Polskiej zapowiada, że takich wydarzeń w przyszłości będzie więcej.