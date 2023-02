Chlewiska: ta droga nie była remontowana od 30 lat. Nareszcie się udało

W miejscowości Chlewiska w gminie Dąbrowa Biskupia otwarto 3-kilometrowy odcinek wyremontowanej drogi. Nie było już na co czekać, chyba, że na kolejne kolizje, czy dalsze uszkodzenia nawierzchni...

– Takich inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, właśnie w tych mniejszych samorządach, jest bardzo dużo. To już będzie przeszło 3 tys. km dróg – mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.– To bardzo ważna inwestycja. Droga – konkretnie odcinek o długości 2760 metrów – tak naprawdę nie była remontowana od 30 lat. Nie ukrywam, że gdyby nie dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych „Polski Ład", nie bylibyśmy w stanie wyremontować nawet kawałka tej trasy – mówi Marcin Filipiak, wójt gminy Dąbrowa Biskupia.Dodaje, że remont był konieczny z uwagi na coraz więcej kolizji w tym miejscu. Nawierzchnia była coraz bardziej uszkodzona, co chwilami uniemożliwiało bezpieczną jazdę.Więcej w relacji Marcina Glapiaka.