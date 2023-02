Alkohol na urodzinach urządzonych w szkole: starosta lipnowski nie złamał prawa

Policja zakończyła postępowanie w sprawie skandalu na urodzinach lipnowskiego starosty. Przypomnijmy, uroczystość odbyła się w szkole, zaś w trakcie imprezy podawano alkohol.

Taki jest finał policyjnego postępowania, wszczętego po tym, jak do Internetu wyciekły nagrania, na których widać alkohol na stołach podczas imprezy.Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zakazuje podawania i spożywania alkoholu w budynkach szkolnych. Starosta uniknie jednak kary, bo działał na podstawie uchwały Rady Powiatu w Lipnie, zawierającej wewnętrzny regulamin wynajmowania pomieszczeń szkolnych. Regulamin mówi o tak zwanych ,,imprezach zamkniętych", w trakcie których zakaz podawania alkoholu nie obowiązuje.Uchwała jest oczywiście niezgodna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, wojewoda nakazał Radzie Powiatu zmianę regulaminu, był był on zgodny z ustawą.Rzecznik wojewody, Tomasz Wiśniewski, informuje, że lipnowski samorząd powiatowy nic w tej sprawie nie zrobił.– 26 października pan wojewoda zwrócił się do rady powiatu w Lipnie o rozważenie dostosowania tych zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa - mówi Wiśniewski. Dodaje, że Rada Powiatu nie podjęła jeszcze żadnej uchwały w tym zakresie i dlatego...– W ciągu kilku najbliższych dni wojewoda ponownie wystąpi do rady o zmianę przepisów w tejże uchwale. W przypadku dalszej bezczynności, wojewoda rozważa wniesienie skargi na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - mówi rzecznik wojewody.Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.