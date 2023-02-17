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Polskie Radio PiK » Region
2023-02-17, 12:25 Pavlo Podkopaiev

Подяка бидгощанам від біженців, свято Коперника та віртуальний тир

Урочиста сесія Торуньської міськради відкрила святкування 550-річчя від дня народження Миколи Коперника/фото: Michał Zaręba
Урочиста сесія Торуньської міськради відкрила святкування 550-річчя від дня народження Миколи Коперника/фото: Michał Zaręba
Жителі Бидгощі отримають подяку від біженців, урочисте відкриття святкування річниці дня народження Коперника та віртуальний тир у Ґрудзьондзу.
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Українці подякують жителям Бидгощі за підтримку після нападу росії на їхню країну. За тиждень, 24 лютого, у «Млинах Ротера» відбудеться концерт і виставка, також буде можливість поспілкуватися з біженцями. У четвер у Бидгощі підбили підсумки допомоги біженцям з боку міста та позаурядових організацій. Тут знайшли притулок близько 30 тисяч українців.

Урочиста сесія Торуньської міськради відкрила святкування 550-річчя від дня народження Миколи Коперника. У Міській Залі Староміської Ратуші вручили принагідні медалі особам і установам, що особливо відзначилися у збереженні традицій Коперника. На Всесвітній конгрес на честь астронома, що розпочався в неділю, були запрошені п'ять лауреатів Нобелівської премії з усього світу, які своїми дослідженнями в галузі фізики поглибили свої знання про Космос.

Віртуальний тир відкрито у ліцеї номер 3 у Ґрудзьондзу. Це ще одне місце в області, де молодь може безпечно практикуватися у стрільбі. Об’єкт на 80 відсотків фінансувався з бюджету Міністерства Оборони.
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