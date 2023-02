Trzy warianty obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Po spotkaniu z mieszkańcami

Mieszkańcy są podzieleni w sprawie budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia. W czwartek w Urzędzie Gminy projektanci przedstawili trzy warianty planowanej trasy.

TRZY WARIANTY OBWODNICY



Inwestorem budowy trasy jest samorząd województwa. Zdania mieszkańców są podzielone. - Obwodnica, którą zaproponowano przebiega około 20 metrów od naszych działek. Droga musiałaby być podniesiona, co wiązałoby się z tym, że nasze domy mogłyby ulec zniszczeniu oraz oczywiście zaburzone byłyby walory estetyczne – mówił jeden z mężczyzn.- Tam, gdzie my mieszkamy nie ma obaw. Obwodnica jest na pewno bardzo potrzebna, miasto jest strasznie zakorkowane – dodał inny uczestnik spotkania.- Warianty przewidują zabranie ornej ziemi dobrej klasy, wejście w gospodarstwa rolne. Droga jest potrzebna, ale trzeba znaleźć alternatywę, żeby było jak najmniej kłopotów i szkody – komentował jeden z panów. - Jeżeli doszedłby do skutku wariant drugi po nieużytkach po szlaku kolejowym, to myślę, że mieszkańcy by się na to zgodzili.Wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski wysłuchał wszystkich uwag mieszkańców. - Rozumiem, że na pewno ucinamy obwodnicę na drodze na Rypin? - pytał. Uczestnicy spotkania odpowiedzieli: „tak”. - Przygotujemy jeszcze taki wariant. Mamy wybudować drogę dla was, nie dla nas – odpowiedział wicemarszałek.W grudniu 2021 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z poznańską pracownią na przygotowanie koncepcji trasy omijającej Golub-Dobrzyń. To jedna z czternastu obwodnic, która ma powstać w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższych latach.– ma omijać ma miasto od strony północno-wschodniej i skomunikować drogi wylotowe w kierunku Kowalewa Pomorskiego, Wąbrzeźna, Rypina i Zbójna. Ominąłby on również Podzamek Golubski. Wymaga budowy mostu na Drwęcy;- przewiduje, że miasto zyska obwodnicę od strony północno-wschodniej i dodatkowo od strony południowej. Obejście zaczyna się w obrębie skrzyżowania dróg na Kowalewo Pomorskie i Wąbrzeźno, wykorzystuje teren po dawnej linii kolejowej, a kończy w Antoniewie, gdzie łączy się z drogą na Dobrzejewice. Konieczna byłaby budowa dwóch mostów na Drwęcy;zakłada otoczenie miasta nową trasą od strony zachodniej i północnej. Obwodnica zaczynałaby się w Antoniewie, ominęła Podzamek Golubski i dotarła do Białkowa, gdzie łączyłaby się z trasą na Rypin. Podobnie jak wariant 1 zakłada budowę jednego mostu na rzece Drwęcy.