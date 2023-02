Medale wręczone! Uroczysta sesja zainaugurowała obchody 550. urodzin Kopernika [program]

Przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i goście z miast kopernikańskich spotkali się w czwartek (16 lutego) w toruńskim ratuszu. Uroczystą sesją Rady Miasta zainaugurowano tam obchody 550. urodzin astronoma.

– [To] inauguracja stosowna do wielkiego jubilata Mikołaja Kopernika, kogoś, kto wpłynął na losy cywilizacji poprzez swoją naukową twórczość – podkreślił w przemówieniu prezydent Torunia Michał Zaleski. – Kopernik aż do śmierci prowadził bardzo aktywną działalność publiczną, społeczną, zajmował się wieloma sprawami ważnymi i dla Królestwa Polskiego, i dla jego małej ojczyzny, czyli dla Prus Królewskich – powiedział przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski.Podczas sesji wręczono okolicznościowe medale osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla zachowania tradycji kopernikańskiej. – To człowiek, który po pierwsze pochodzi z Torunia, po drugie, jest to jeden z najwybitniejszych uczonych w dziejach świata, któremu będziemy oddawać cześć będziemy oddawali jeszcze bardzo długo – mówi o astronomie jeden z uhonorowanych, prof. UMK Krzysztof Mikulski. Medale otrzymali również prof. Teresa Borawska i prof. Janusza Małek z UMK, a także toruński Uniwersytet, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i najstarsza w mieście, ponadstuletnia Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik.Na awersie medalu zaprojektowanego przez prof. Alicję Majewską znajdują się: napis „Mikołaj Kopernik”, portret astronoma, zarys kręgów planetarnych z Ziemią oraz daty „1473-2023”, a na rewersie: personifikowane Słońce ponad panoramą toruńskiej starówki, napisy „Toruń” oraz „550”, a także kręgi planetarne z Merkurym, Wenus i Ziemią.Podczas sesji odbyła się prezentacja dwóch okolicznościowych znaczków oraz koperty wydanych z okazji rocznicy przez Pocztę Polską.Poniżej pełen program obchodów.CZWARTEK, 16 lutego 2023• godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim – autorem książki „Kopernik. Rewolucje”. Miejsce: Centrum Kultury Dwór Artusa, wstęp wolnyPIĄTEK, 17 lutego 2023• godz. 11.00 – premiera seansu „Copernicus 2473”. Miejsce: Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń, wstęp na zaproszenia• godz. 13.00 – otwarcie wystawy „Z Torunia do gwiazd. Mikołaj Kopernik w zbiorach ikonograficznych Książnicy Kopernikańskiej”. Miejsce: Książnica Kopernikańska, wstęp wolny• godz. 17.00 – Quiz Wiedzy o Mikołaju Koperniku, Miejsce: Centrum Kultury Dwór Artusa, wstęp wolny• godz. 18.00 – seans „Pierwszy krok w kosmos” – film w reżyserii Philipa Kaufmana, ze zdjęciami Caleba Deschanela. Miejsce: Kino Tumult, wstęp biletowanySOBOTA, 18 lutego 2023• godz. 12.30 – otwarcie wystawy „Kiedy Ziemia przestała być w centrum Wszechświata”. Miejsce: plac Rapackiego, przed budynkiem Archiwum Państwowego, wstęp wolny• godz. 13.30 – otwarcie wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”. Miejsce: Ratusz Staromiejski, wstęp na zaproszeniaPRZYJĘCIE URODZINOWE MIKOŁAJA KOPERNIKA. WSTĘP WOLNY• godz. 14.15 – występy grupa bębniarzy Bazarnik Drums, występy orkiestry dętej, uformowanie parady kopernikańskiej, Miejsce: Rynek Nowomiejski• godz. 15.00 – przybycie parady z gigantyczną figurą Mikołaja Kopernika , poczęstunek tortem, pokaz confetti, złożenie prezentów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, Miejsce: Rynek Staromiejski• godz. 15.30 – seans „Gwiazda Kopernika” – film animowany w reżyserii Zdzisława Kudły i Andrzeja Orzechowskiego. Miejsce: Kino Tumult, wstęp biletowany• godz. 17.00 – seans „Podróż na księżyc” – film w reżyserii Georgesa Mélièsa. Projekcji filmu towarzyszyć będzie prezentacja popularnonaukowa Piotra Majewskiego. Miejsce: Kino Tumult, wstęp wolny• godz. 17.00 – Naukowe urodziny Mikołaja Kopernika. Miejsce: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, wstęp biletowany;NIEDZIELA, 19 lutego 2023• godz. 8.30 – Msza święta pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Wojciecha Polaka – metropolity gnieźnieńskiego, Prymasa Polski. Miejsce: Katedra św. św. Janów, wstęp wolny• godz. 10.00 – Toruńska Triada Kopernikańska: Piątka z Kopernikiem – bieg na dystansie 5 km oraz bieg dla dzieci. Miejsce: Przystań Toruń, obowiązują wcześniejsze zapisy• godz. 11.00 – Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz I część otwarcia Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Miejsce: Aula UMK, wstęp na zaproszenia• godz. 11.00–17.00 – Piknik KOPERNIKański. Miejsce: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, wstęp na bezpłatne wejściówki do obioru w CN Młyn Wiedzy;- prezentacja projektu „Innowacyjna historia”- warsztaty „Laboratorium przyszłości”- mobilne planetarium „Naukobus”- zwiedzanie wystaw Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy;• godz. 14.00 – II część Inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego organizowana przez Akademię Kopernikańską. Miejsce: CKK Jordanki, wstęp na zaproszenia;• godz. 17.00 – koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej „Muzyka i Kosmos”. Miejsce: Aula UMK, wstęp biletowany• godz. 17.00 – seans „Kobieta na księżycu” – film niemy w reżyserii Fritza Langa z towarzyszeniem pianisty Igora Nowickiego. Miejsce: Kino Tumult, wstęp biletowany;PONIEDZIAŁEK, 20 lutego 2023• godz. 8.30–19.30 – Światowy Kongres Kopernikański, szczegółowy program na stronie akademiakopernikanska.gov.pl• godz. 9.00–15.00 – Piknik KOPERNIKański. Miejsce: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, wstęp wolny;WTOREK, 21 lutego 2023• godz. 8.30–19.00 – Światowy Kongres Kopernikański, szczegółowy program na stronie akademiakopernikanska.gov.pl