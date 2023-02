Szczęśliwy finał poszukiwań 77-latka. Pomogli mu policjanci „drogówki”

Pod opieką bliskich trafił już 77-latek z Chrostkowa, którego zaginięcie zgłoszono w środę (15 lutego) na komendzie w Lipnie. Wychłodzonego i odwodnionego mężczyznę rano odnaleźli policjanci ruchu drogowego.

– Zaginięcie 77-latka zgłosili bliscy, po tym jak mężczyzna nie powrócił do domu w umówionym czasie. Ponieważ zachodziła obawa dotycząca stanu zdrowia zaginionego, w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie ogłoszono alarm – informuje kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy KPP w Lipnie. Poszukiwania prowadzili policjanci i strażacy, wykorzystano drona i psa policyjnego.– W czwartek rano (16 lutego) rano policjanci ruchu drogowego zauważyli pojazd, którym miał przemieszczać się zaginiony. Nieopodal w polu zauważyli leżącego mężczyznę. Natychmiast podbiegli do leżącego i udzielili mu pierwszej pomocy. Mieszkaniec gminy Chrostkowo był przemarznięty i odwodniony – relacjonuje oficer.Policjanci zaopiekowali się mężczyzną i wezwali służby medyczne. – Okazało się, że w godzinach wieczornych we mgle mężczyzna stracił orientację a gdy wyszedł z pojazdu i przewrócił się nie był w stanie wrócić do auta.Po badaniach policjanci odwieźli 77-latka do miejsca zamieszkania i oddali pod opiekę bliskich – przekazuje kom. Małkińska.