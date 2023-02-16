Групи Червоного Хреста, польські школи у Литві та благодійність у Торуні

Групи порятунку Червоного Хреста від стихійних лих, відкриття польських шкіл у Литві та благодійний концерт у Торуні для харків'ян.

Групи гуманітарної допомоги створені при Польському Червоному Хресті вБидгощі та ще 9 містах Польщі. Вони мають надавати допомогу постраждалимвід повеней, пожеж, будівельних чи комунікаційних аварій та підтримувати професійні державні служби в кризових ситуаціях. Команда з 20 осіб, сформована в Бидгощі, вже почала навчання, але буде рада новим кандидатам.Ягеллонська Академія у Торуні допоможе підготувати вчителів для польських шкіл у Литві. Університет підписав угоду з мером Шальчинінкського району про створення рекрутингово-консультаційного пункту. Навчання – переважно он-лайн – мають розпочатися пізніше цього року. 80 відсотків мешканців Шальчинінкського краю – поляки.Благодійний концерт, аукціон робіт торуньських художників та фотовиставка. Ці заходи відбудуться наступного тижня у Дворі Артуса та Музичному Театрі в Торуні. Їх організатор - обласний центр анімації культури - хоче зібрати кошти для допомоги постраждалим від війни харків'янам. Кошти передасть Польська Акція гуманітарна. Захід створено за ініціативою Софії Ткаченко та Маргарити Рубаненко – студенток з Харкова, які зараз мешкають у Торуні. Початок о 18:30. Квитки-цеглинки можна придбати перед концертом.