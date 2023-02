Jak dbać o skórę i co warto mieć na talerzu? Dzień Medyka w Inowrocławiu

Pokazy pierwszej pomocy, zajęcia z symulatorem osoby starszej, porady kosmetyczne, czy wykłady na temat zdrowego odżywiania się. Tak w największym skrócie wyglądał Dzień Medyka w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Inowrocławiu.

Jesteśmy szkołą, która kształci w zawodach medycznych i społecznych. Chcemy pokazać, że oprócz przygotowania profesjonalnego pod względem wiedzy i umiejętności, trzeba mieć serce, empatia. Konieczna jest wrażliwość do zawodów higienicznych, czynności medycznych – powiedziała Urszula Majewska, dyrektor inowrocławskiego Medyka.Na chętnych czekały warsztaty, a dodatkową atrakcja był symulator „odczuć starszych”. – Jest ciężko, na całym ciele. Mam 20 lat, a czuję się jakbym miała 30 – mówiła Marta, która wzięła udział w eksperymencie.W ramach Dnia Medyka przygotowano również salę higienistki stomatologicznej. Zwiedzający mogli dowiedzieć o rożnych typach szczoteczek do zębów i jak prawidłowo dbać o jamę ustną.– Skórę należy kondycjonować, żeby chronić ją przed wiatrem i mrozem. Warto stosować odpowiednie kosmetyki dopasowane do skóry twarzy, panującego problemu. Domowymi sposobami również popracować, choćby odpowiednia dieta już dużo daje. Można sięgnąć do babcinej szafki, po białka od jajka, żółtka. Należy je wcierać, w dalszej kolejności pomoże nam miód, ogórki. Te produkty jak najbardziej korzystnie wpływają na jakość skóry – podzieliła się sposobami Izabela Gucwa–Wojtowiak.