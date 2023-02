Lokatorzy w Toruniu reagują na wysoki czynsz mieszkań. Radni wspierają mieszkańców

Najemcy skarżą się na podwyżki czynszów i innych opłat. Lokale przy ulicy Okólnej są objęte rządowym programem Mieszkanie Plus. Z mieszkańcami spotkali się radni Koalicji Obywatelskiej.

– Czuję się oszukana przez spółkę i rząd, który wymyślił ten program mieszkaniowy. To miały być tanie lokale dla rodzin średniozamożnych. Moja rodzina nie załapała się na mieszkanie komunalne i socjalne ze względu na rzekomy mój dobrobyt. Na kredyt hipoteczny niestety nie miałam wkładu własnego. Jedyną alternatywą dla mnie było skorzystanie z tego programu. W Toruniu obiecane było od 10 do 20 złotych za metr. Niestety realne stawki odbiegają od tych założeń. Przy podpisaniu umowy stawka była 26,50 za metr plus 5,50 opłaty eksploatacyjnej, gdzie po pół roku otrzymaliśmy już wzrost o 60 zł. Całe wakacje walczyłam z utrzymaniem zieleni, bo teren był zaniedbany, brudne klatki. Firma sprzątająca i przeprowadzająca konserwację na osiedlu nie wywiązywała się z umowy – mówiła jedna z lokatorek.Niektórzy mieszkańcy mają umowę do końca kwietnia 2024 roku i boją się narastających opłat. W takich okolicznościach trudno decydować się na przedłużenie. – Nie wiemy, ile będziemy płacić po kilku latach. Każdy z nas myślał, że dożyje tutaj starości, gdy emerytury raczej nikt nie będzie w stanie opłacić tego mieszkania.– Za mieszkanie 55 metrów, z dopłatą rządową to wydatek 2100 złotych. Bez wsparcia – 2600, do czynszu mamy doliczoną opłatę eksploatacyjną, która wynosi 6,50 za metr. W moim przypadku – mieszkanie 62 metry – to jest 404 złote. Uważam, że spółka powinna rozliczyć się z nami z tych pieniędzy. Każdy z nas powinien dostać fakturę, na co idą te środki, jak są wydawane. Na osiedlu nie widać żadnych efektów, my liczyliśmy na pomoc. W rezultacie większość z nas po prostu jest zawiedziona wysokimi opłatami – zaznaczają mieszkańcy.O zasadach kaucji i umeblowaniu mówiła kolejna lokatorka. – Spółka się szczyci, że tutaj ceny wynajmu są niższe od cen rynkowych. Tylko nikt nie mówi o tym, że na start musieliśmy wpłacić kilkanaście tysięcy złotych. Przy moim 55-metrowym mieszkaniu wyniosła ponad osiem tysięcy. Wyposażenie kuchni również było na własną rękę. To samo z usterkami, w tej chwili walczę z wentylacją już ponad dwa miesiące. W całym moim pionie, jak gotuje, to zapachy lecą moje do sąsiadów i na odwrót.– Przypomnę, że w kwietniu ubiegłego roku oddawano oficjalnie 320 mieszkań w ośmiu budynkach, które powstały przy ul. Okólnej. Wszystko w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Budynki z prefabrykatów wybudowano na trzy hektarowej działce, przekazanej aportem na ten cel przez gminę Miasta Toruń. Na początku wszystko wyglądało pięknie. Było duże zainteresowania. Dziś rzeczywistość odbiega od tego, co było zapowiadane. Chcemy zwrócić się do prezydenta miasta Torunia z prośbą o pomoc. On może wesprzeć mieszkańców i zatroszczyć się o los mieszkańców – mówili toruńscy radni Koalicji Obywatelskiej, Bartosz Szymański i Margareta Skerska–Roman.Poseł Tomasz Lenz przygotował listę pytań do Premiera Mateusza Morawiewckiego. W piśmie poruszono sprawę dopłaty do mieszkań z uwzględnieniem wskaźnika inflacji, działań osłonowych i nabycia mieszkania na własność.Na skargi lokatorów spółka PFR Nieruchomości odpowiedziała oświadczeniem:Osiedle Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Okólnej w Toruniu zostało przekazane do najmu w kwietniu 2022 roku. Po trzech miesiącach wszystkie dostępne lokale – 320 mieszkań – zostały zasiedlone. Już na etapie ogłoszenia naboru zainteresowani zamieszkaniem przy ul. Okólnej byli informowani o wysokości czynszu najmu, który średnio wynosił 26,50 zł/m. Taka stawka obowiązywała w całym 2022 roku. Wysokość czynszu dla poszczególnych lokali była wskazana w umowach najmu instytucjonalnego, które podpisywali najemcy toruńskiego osiedla. W umowach została zawarta także informacja (paragraf nr 5) o waloryzacji czynszu najmu. Waloryzacja następuje zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku opublikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 13 stycznia 2023 wskaźnik ten wyniósł 14,4%. Średnia stawka czynszu najmu w Toruniu po waloryzacji wynosi 30,30 zł/mkw. Oznacza to, że po waloryzacji czynsz najmu za 50 mwynosi około 1500 zł. Jest to różnica około 190 złotych względem 2022 roku. Analiza ofert występujących na toruńskim rynku najmu pokazuje, że średni czynsz na lokalnym rynku najmu mieszkań wynosi około 44,50 zł/m. Oznacza to, że oferowana przez nas stawka jest około 30% niższa.Należy podkreślić, że inwestycja Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w Toruniu jest objęta programem dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. Korzysta z nich 249 z 320 rodzin, czyli 78% najemców. Najwyższa dopłata wynosi: 561,20 zł. miesięcznie. Średnia dopłata wynosi: 361,72 zł. miesięcznie. Suma dopłat dla osiedla w Toruniu to ponad 90 tysięcy miesięcznie.Ewa SytaDyrektor Biura Prasowego