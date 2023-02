Toruń wspiera nauczycieli polskich szkół na Litwie. Podpisano porozumienie

Akademia Jagiellońska w Toruniu będzie pomagała w kształceniu nauczycieli z polskich szkół na Litwie. W siedzibie Akademii podpisano dziś porozumienie z Merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem.

Umowa dotyczy utworzenia punktu rekrutacyjno-konsultacyjnego. Studia (głównie w trybie on-line) mają ruszyć jeszcze w tym roku.– W szczególności będziemy przekwalifikować pedagogów, którzy już mają wykształcenie do możliwości nauczania kolejnych przedmiotów. Otrzymaliśmy takie zgłoszenie z regionu Solecznik. To jest ich największa potrzeba. Nie musimy tworzyć dużej siedziby. Będzie to osoba kontaktowa, która da możliwość konsultacji z nami i naszego wsłuchiwania się w te ewentualne problemy – mówiła dr Joanna Górska–Szymczak, prorektor ds. Jakości Kształcenia w Akademii Jagiellońskiej.Mam na myśli przede wszystkim nauczycieli specjalnych, ale również edukacji przedwczesnej. Mamy wiele przedszkoli z językiem polskim. Pojawią się też studia podyplomowe, są nauczyciele, ale trzeba się przekształcać. Potrzebujemy pedagogów uczących nauk ścisłych, ale również języków. - Brakuje nam kadry dla naszych polskich szkół - podkreśla Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego na Litwie.Rejon solecznicki znajduje się około 40 kilometrów od Wilna, a 80% mieszkańców tego obszaru to Polacy.