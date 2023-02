Wysiadał z tramwaju, wpadł głową do dołu, nie żyje. Dlaczego zginął 40-latek?

Toruńscy śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 40-latka, który po wyjściu z tramwaju wpadł do wykopu.

Do zdarzenia doszło w piątek w godzinach wieczornych na przystanku tymczasowym przy ulicy ks. Pawła Gogi w Toruniu. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok i krwi zmarłego. To wyjaśni, czy mężczyzna był trzeźwy. - Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że 40-letni Maciej W., który podróżował tym tramwajem, po otwarciu drzwi wysiadł, oparł się następnie o barierkę oddzielającą strefę prac remontowych na torowisku, przychylił się przez tę barierkę i upadł głową do wykopanego tam dołu – relacjonuje Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Zdarzenie było obserwowane między nimi przez motorniczą. Na miejsce zostały wysłane stosowne służby, pogotowie ratunkowe, które przewiozło mężczyznę do szpitala miejskiego, tam około godz. 22.00 stwierdzono jego zgon.Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci - to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat pięciu. - To wielka tragedia. Jest nam niezmiernie przykro. Zabezpieczenie wykopu leży po stronie wykonawcy – mówi Sylwia Deręgowska, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji. - Wykop ma głębokość około 80-90 cm, teren został sprawdzony przez służby BHP wykonawcy, a my jako inwestor polecieliśmy, by wykonawca sprawdził pozostałe miejsca prowadzenia robót pod kątem zabezpieczeń.Głównym wykonawcą modernizacji torowiska jest firma Balzola.