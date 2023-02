Prowadzą punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Szukają nowego lokum [wideo]

Bydgoski magazyn z pomocą dla Ukrainy i strefa wydawania darów na rogu ul. Gdańskiej i Kamiennej będą działały tylko do końca lutego. Wolontariusze poszukują nowego lokalu.

Społecznikom kończy się umowa użyczenia tego miejsca, a firma - która do tej pory bezpłatnie go udostępniała - ma plany biznesowe. Stąd też potrzeba znalezienia nowego pomieszczenia. Społecznicy apelują o wsparcie i możliwość udostępnienia bezinteresownie odpowiedniego miejsca.- Uchodźcom z Ukrainy pomagamy od początku wojny i chcielibyśmy robić to dalej, bo wciąż jest taka potrzeba – mówi Joanna Czerska-Thomas z grupy „Bydgoszcz pomaga Ukrainie”. - W samym styczniu zarejestrowaliśmy 36 nowych rodzin, a w zeszłym roku pomogliśmy ponad 22 tys. osób. Część z nich to matki, które przyjechały ze swoimi dziećmi. Według nas społeczników taki punkt powinien funkcjonować dalej, dlatego apelujemy o pomieszczenie, które będziemy mogli wykorzystać. Idealna dla nas byłaby powierzchnia około 300-500 metrów. Ważne, żeby to było dobrze skomunikowane i żeby było to miejsce z rampą, czy z możliwością wjechania wózkiem z paletą – tłumaczy.Obecnie w Bydgoszczy prowadzone są dwa główne punkty zbiórki i odbioru darów dla uchodźców z Ukrainy: przy ul. Grunwaldzkiej 32 i Wyszogrodzkiej 13. W mieście działają też organizacje społeczne zajmujące się udzielaniem pomocy, wśród nich grupa „Bydgoszcz Pomaga Ukrainie”, która prowadzi punkt na rogu Gdańskiej i Kamiennej.Odbiór darów od mieszkańców i przekazywanie ich uchodźcom odbywa się: pon., śr., czw. godz. 10:00-13:30, wt. godz. 13:00-16:00, pt. nieczynne. Informacje dla wolontariuszy: pomoc przy segregowaniu, otrzymywaniu darów, zapisywaniu wydawanych darów, wydzielaniu żywności i środków chemicznych i higienicznych oraz pomoc w zadbaniu o porządek oraz pomoc w kierowaniu ludzi do magazynu. Zapotrzebowanie i szczegółowe informacje dla wolontariuszy: Wiesława Jackowska, koordynatorka ds. wolontariatu – tel. 535 594 520 (w godz. 9.00-18.00).Odbiór darów od mieszkańców: Portiernia Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kleeberga 2, poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00. Wydawanie darów,ul. Wyszogrodzka 13, poniedziałek 15-17, środa 17-19 , piątek 10-12. Dojazd: autobusem 74, przystanek: Wyszogrodzka –Opalowa. Informacje dla wolontariuszy: obsługa osób przychodzących po wsparcie, segregowanie i przygotowywanie darów do wydawania, prowadzenie dokumentacji punktu, wsparcie w promocji zbiórki. Zapotrzebowanie i szczegółowe informacje dla wolontariuszy: Agnieszka Turalska – tel. 728974387.W mieście od początku trwania wojny działają organizacje społeczne zajmujące się udzielaniem pomocy. Są to m.in.:Magazyn darów znajduje się przy ul. Warmińskiego 10. Przyjmowanie i wydawanie darów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00– 15.00.Magazyn ul. Gdańska 138 (były sklep Akpol) oraz ul. Jackowskiego 30.Szczegóły – TUTAJ ul. Bohaterów Kragujewca 11, poniedziałki 9.00-12.00, środy 17.00-20.00, soboty 10.00-14.00.Szczegóły – TUTAJ ul. Jarużyńska 9Więcej informacji - TUTAJ Szczegóły - TUTAJ ul. Połczyńska 3 (Bartodzieje)Wtorki, Środy, Czwartki, godz. 16.00-18.00.