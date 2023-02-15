Допомога жертвам землетрусу в Туреччині, робот-хірург та нове космічне шоу

"Сила Відкритих Серць" збирає гроші для жертв землетрусу в Туреччині. Робот да Вінчі виконує хірургічні операції. Торуньський Планетарій із новим шоу.

Студенти Університету Казимира Великого в Бидгощі організовують збір коштівдля жертв землетрусу в Туреччині. Молодь, об’єднана у товариство "Сила Відкритих Серць", та їхні турецькі колеги, які приїхали до Бидгощі за студентським обміном, створили скарбничку на порталі siepomaga.pl і заохочують людей жертвувати кошти.Цього року в університетській лікарні ім. лікаря Бізеля в Бидгощі проведуть щонайменше сотню хірургічних операцій за допомогою робота да Вінчі. Щойно відбулися перші операції з видалення пухлин простати. Цей метод більш точний, ніж лапароскопія, яка використовувалася дотепер.«Коперник 2473» — нове космічне шоу, яке підготував Торуньський планетарій з нагоди 550-річчя від дня народження Миколи Коперника. Творці проєкту переносять глядачів у майбутнє на марсіанську базу, щоб подивитися на Землю та історію, створену астрономом із Торуня.