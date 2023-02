Odnaleźli ciało wędkarza, który zaginął trzy miesiące temu we Włocławku

Dryfujące zwłoki dostrzeżono kilkanaście kilometrów od Włocławka – w dół Wisły, w pobliżu wioski Gąbinek w gminie Lubanie. Rodzina zidentyfikowała ciało poszukiwanego wędkarza.

We wtorek, po godzinie 16:20 policjanci otrzymali zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w Wiśle, na wysokości Gąbinka. – Na miejsce zdarzenia poza mundurowymi przybył również prokurator, który polecił zabezpieczyć zwłoki do dalszych badań. Mają one określić przyczynę śmierci mężczyzny – informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. – Przeprowadzone czynności potwierdziły, że są to zwłoki zaginionego 39-latka, którego poszukiwania trwały od 12 listopada 2022 roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tej tragedii.39-letni mężczyzna wypłynął 12 listopada na ryby. Na wysokości włocławskiego Zazamcza znaleziono wtedy wywrócony ponton i pozostałości sprzętu wędkarskiego. Ruszyła akcja ratunkowa, która później zamieniła się w działania poszukiwawcze. Wykorzystano dziewięć motorówek, trzy skanery podwodne, a nawet drona. Wędkarza szukało 30 strażaków, ratowników WOPR i policjantów. Poszukiwania trwały ponad tydzień.Przyczyna tragedii nie jest znana. Wiadomo, że wędkarz wypłynął na Wisłę w ciężkim, zimowym stroju. Nie miał na sobie kapoka.