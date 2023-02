Bilety okresowe dla parkujących na P&R – to propozycja bydgoskich drogowców

Od kwietnia w sprzedaży miałyby pojawić się bilety dobowe, 5-, 14- i 30-dobowe. Taką propozycję zmiany w systemie Park & Ride („parkuj i jedź”) zaprezentował Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

W mieście jest pięć parkingów P&R: wielopoziomowy przy ul. Grudziądzkiej, w Lesie Gdańskim, przy rondzie Kujawskim, na Węźle Zachodnim i osiedlu Przylesie. Świecą pustkami – kierowcy nie zostawiają na nich samochodów i nie podróżują dalej komunikacją miejską.Zmiany bydgoscy drogowcy nazywają „bardzo korzystnymi rozwiązaniami”. Proponują wprowadzenie od kwietnia biletów okresowych. Bilet dobowy miałby kosztować 12 zł, 5-dobowy 34 zł, 14-dobowy 80 zł, a 30-dobowy 108 złotych. Upoważniałby do parkowania samochodu i dalszej podróży komunikacją miejską bez kupowania oddzielnego biletu na przejazd.„Abonament będzie obowiązywał tylko dla jednej lub dwóch osób podróżujących razem samochodem. Podróż komunikacją miejską również będzie musiała odbywać się wspólnie (maks. dwie osoby). Bilet okresowy nie będzie przypisany do jednego parkingu. Będzie obowiązywał na wszystkich parkingach w systemie P&R – z wyjątkiem parkingu przy ul. Grudziądzkiej” – informuje bydgoski Zarząd Dróg.Przewidziano też inne ograniczenie: samochodu nie będzie można zostawić na parkingu na noc. Doba parkingowa będzie trwała do 2.00 w nocy. Jeżeli kierowca pozostawi auto przez całą noc, będzie musiał zapłacić dodatkowo 100 złotych.Drogowcy przypominają też, że bilet okresowy P&R nie będzie tym samym, co Bydgoska Karta Miejska. „Mimo że bilet okresowy na system P&R będzie kosztował tyle co bilet sieciowy komunikacji miejskiej, trzeba pamiętać, że system P&R jest niezależny od BKM. Oznacza to, że: zakup biletu okresowego P&R będzie odbywać się tylko w biletomatach znajdujących się na parkingach Park&Ride, bilet okresowy będzie przypisany do numeru rejestracyjnego pojazdu i będzie biletem na okaziciela, podróż komunikacją miejską będzie możliwa na bilecie okresowym P&R tylko podczas parkowania pojazdu na jednym z parkingów P&R, po wyjechaniu auta z parkingu, bilet na komunikację zostanie automatycznie zawieszony”.Decyzję w sprawie zaproponowanych zmian podejmą radni na sesji 22 lutego.