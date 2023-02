We Włocławku uczczono 81. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej we Włocławku/fot. Włocławek jak malowany, Facebook Złożenie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej we Włocławku/fot. Włocławek jak malowany, Facebook Złożenie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej we Włocławku/fot. Włocławek jak malowany, Facebook

– Dla żołnierzy AK było oczywiste, że za ojczyznę warto oddać to, co każdy człowieka ma najcenniejszego: życie – mówi Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka. W 81. rocznicę powstania Armii Krajowej złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem w parku Łokietka we Włocławku.

Młodzież Wszechpolska rozdaje plakaty wszystkim kochającym Polskę! 81 lat temu powstała Armia Krajowa. Jak ten czas wspominają kombatanci z regionu? Wraca stare połączenie Włocławka z Wieńcem, a nawet dalej. Nowa linia od marca We Włocławku rozpoczyna się przebudowa kilku ważnych dróg. Będzie ciężko



– To ważne, żeby pamiętać o swojej historii, o osobach, dla których niepodległość, wolność naszego kraju były najważniejsze, dla których było oczywiste, że za ojczyznę warto oddać to, co każdy człowieka ma najcenniejszego – życie. Chociaż życzymy sobie, że kolejne pokolenia nigdy nie były w takiej sytuacji, jak wtedy – podkreśla Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.



– Armia Krajowa była największym elementem podziemnego państwa polskiego. Musimy o tym pamiętać, przekazywać z pokolenia na pokolenie, bo przecież to młode pokolenie walczyło wtedy o wolną Polskę – dodaje Janusz Dembczyński, przewodniczący klubu radnych PiS we Włocławku.



W rocznicę utworzenia AK delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Armii Krajowej w parku Łokietka we Włocławku.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał. Armia Krajowa powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku. Według historyków była największą i najlepiej zorganizowaną konspiracyjną organizacją w okupowanej przez Niemców Europie.– To ważne, żeby pamiętać o swojej historii, o osobach, dla których niepodległość, wolność naszego kraju były najważniejsze, dla których było oczywiste, że za ojczyznę warto oddać to, co każdy człowieka ma najcenniejszego – życie. Chociaż życzymy sobie, że kolejne pokolenia nigdy nie były w takiej sytuacji, jak wtedy – podkreśla Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.– Armia Krajowa była największym elementem podziemnego państwa polskiego. Musimy o tym pamiętać, przekazywać z pokolenia na pokolenie, bo przecież to młode pokolenie walczyło wtedy o wolną Polskę – dodaje Janusz Dembczyński, przewodniczący klubu radnych PiS we Włocławku.W rocznicę utworzenia AK delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Armii Krajowej w parku Łokietka we Włocławku.Więcej w relacji Agnieszki Marszał.