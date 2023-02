Budowa czwartego kręgu Opery Nova: co odkryli archeolodzy? [wideo, zdjęcia]

Na placu budowy czwartego kręgu Opery Nova cały czas pracują archeolodzy. Udało im się już znaleźć między innymi monety z czasów pruskich, szklaną pieczęć czy pociski od muszkietów.

Kilka dni temu na placu budowy czwartego kręgu odkryto kamienne fundamenty wojskowego spichlerza z początku XIX wieku i relikt kanału śluzowego. – Do tej pory udało się pozyskać między innymi kilka zabytków wydzielonych. Są to monety z czasów pruskich, podkowa, szklana pieczęć, pociski od muszkietów czy fragment okucia skrzyni – informuje portal bydgoszcz.pl. – Wszystkie znaleziska zostaną zakonserwowane, opisane, skatalogowane i oddane do Muzeum Okręgowego.W miejscu, gdzie obecnie wznosi się gmach Opery Nova istniał tak zwany spichlerz królewski, zbudowany do 1789 roku. Spalił się w 1945 roku, a zgliszcza rozebrano. W miejscu zaprojektowanego czwartego kręgu istniał między innymi mniejszy wojskowy spichlerz.– Rozbudowa Opery Nova o czwarty krąg to jedna z największych inwestycji prowadzonych wspólnie przez miasto i samorząd województwa – przypomina bydgoski ratusz. Wraz z nową częścią obiektu powstanie także podziemny parking.