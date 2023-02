Seniorzy znajdą tu opiekę. W Szubinie powstanie dom dziennego pobytu

Budynek przy ul. Winnica 19 w Szubinie zostanie zaadaptowany na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych – będzie mieścił się tutaj dom dziennego pobytu. Umowę na przeprowadzenie prac podpisano we wtorek (14 lutego) w Urzędzie Miejskim.

– Dom jest niezbędny, dlatego że struktura wiekowa naszych mieszkańców zmienia się drastycznie i [potrzebny jest – przyp. red.] sposób wsparcia, zapewnienia im opieki. Takim domem wzbogacimy świadczone do tej pory usługi opiekuńcze – mówi Renata Michalak, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie. – Będzie to ośrodek czynny 10 godzin dziennie z zajęciami w zakresie usług psychologicznych, z posiłkami, z zajęciami, z opieką. Myślimy tez o tym, żeby stworzyć godziny wytchnieniowe dla rodzin opiekujących się osobami zależnymi – dodaje.Jak podkreśla Jan Kostecki, przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Gminy Szubin, temat domu pojawił się w czasie pierwszej kadencji Rady, w 2016 roku. – Ciągle czekamy, także jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tą umową, no ale: nie mów „hop, póki nie przeskoczysz – mówi.Inwestycja zakłada przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku. Powstaną m.in. pokoje ćwiczeń ruchowych, terapii, wypoczynku i wyciszenia, dwie pracownie oraz szereg pomieszczeń sanitarnych. Budynek zyska windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakłada także zagospodarowanie terenu i budowę miejsc postojowych. Prace remontowe mają rozpocząć się w marcu.Dzięki wsparciu rządowemu z programu Polski Ład udało nam się pozyskać [środki – przyp. red.]– mówi burmistrz Szubina Mariusz Piotrowski.Cieszę się, że ten dom dziennego pobytu powstanie – bo przecież to troska o naszych seniorów – podkreśliła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Ewa Kozanecka.Adaptacja ma kosztować 3,6 mln zł, z czego dofinansowanie rządowe wynosi 3,2 mln złotych. Za adaptację odpowiada wyłoniona w przetargu spółka GRINGO z siedzibą w Wągrowcu.