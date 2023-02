Wybuch i pożar w zakładzie meblowym w miejscowości Krobia

W miejscowości Krobia (powiat toruński), w zakładzie produkującym meble, wybuchł piec w kotłowni, po czym doszło do pożaru. Na miejsce skierowano 5 zastępów straży pożarnej.

Do zdarzenia doszło we wtorek (14 lutego) tuż po godz. 12.00. Dwie osoby po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego zostały przewiezione do szpitala na badania z podejrzeniem podtrucia dymem. Teren zakładu opuścili pracownicy - około 30 osób.– Na miejsce udało się 5 zastępów straży pożarnej. Doszło rzeczywiście do wybuchu pieca i pożaru w kotłowni oraz zadymienie w hali produkcyjnej. Na miejscu stwierdziliśmy, że około 30 pracowników znajduje się na zewnątrz tego zakładu i nikt nie odniósł wskutek tego zdarzenia obrażeń. Trwa przewietrzanie budynku. Po przewietrzenie upewnimy się, że nie ma dodatkowych zagrożeń, po czym pracownicy zostaną wpuszczeni z powrotem do środka – relacjonował kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.