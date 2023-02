Policyjny pościg. Jechał gratem, bez pasów, z zakazem prowadzenia auta i pijany

Policjanci po pościgu zatrzymali kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 42-latek był pijany. Miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. To nie koniec jego przewinień.

W niedzielę (12 lutego) policjanci z drogówki patrolujący powiat, w miejscowości Nowy Kobrzyniec, gm. Rogowo zauważyli jadącego z naprzeciwka kierowcę opla. Samochód miał niesprawny reflektor, a kierowca jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Policjanci dali mu znak do zatrzymania, lecz kierowca go zlekceważył i kontynuował jazdę.Policjanci natychmiast zawrócili i podjęli pościg za samochodem wydając jednocześnie sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca postanowił jednak uciec i zjechał w drogę gruntową kierując się w stronę Lipna. W trakcie pościgu mężczyzna wielokrotnie zajeżdżał policjantom drogę stwarzając jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do pościgu włączyli się również policjanci z Lipna. W pewnym momencie zdesperowany kierowca, widząc, że nie ucieknie policjantom, zatrzymał swój pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po chwili został on jednak zatrzymany przez funkcjonariuszy.Okazało się, że oplem kierował 42-latek z powiatu lipnowskiego. Szybko wyszło na jaw, co było powodem jego ucieczki. Mężczyzna nie tylko miał w organizmie ponad 1,7 promila alkoholu. Dożywotnio zakazano mu także prowadzenia pojazdów mechanicznych. I jeszcze jedno: jechał autem niedopuszczonym do ruchu. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty.Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości pomimo zakazu oraz ucieczkę przed policją grozi mu do 5 lat więzienia. Odpowie też za popełnione wykroczenia.