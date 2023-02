Toruń: podwyżki czynszu w mieszkaniach TTBS. Już po pierwszej rozprawie

W toruńskim sądzie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie podwyżek czynszu w mieszkaniach Toruńskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Ponad 90 lokatorów (74 mieszkania) osiedla JAR uważa, że są one bezzasadne.

– 5 zł na każdym metrze kwadratowym, przy założeniu, że mieszkania mają średnio 50 m kwadratowych – to jest duży wydatek dla każdej z rodzin – mówi reprezentujący mieszkańców radca prawny Marcin Zatorski. – TTBS jest stworzone właśnie po to, żeby te koszty mieszkania były jak najniższe. Toruńskie TTBS ma na swoim koncie kilka milionów złotych, co oznacza, że pobiera wyższy czynsz, niż powinno. Przypomnę, że TTBS nie jest podmiotem gospodarczym, który powinien zarabiać. Wręcz przeciwnie. To jest firma utworzona tylko po to, żeby mieszkańcy, lokatorzy, najemcy mieli jak najtańsze mieszkania.Z tymi argumentami nie zgadza się Beata Żółtowska, prezes miejskiej spółki TTBS.– Pewna pula środków, które są na naszych kontach, pochodzi właśnie z kaucji, która jest oczywiście zwrotna – tłumaczy Beata Żółtowska, prezes miejskiej spółki TTBS. – Kolejne źródło, to są dotacje na budowę nowych budynków. TTBS buduje mieszkania z kredytów. Wszyscy wiemy, jak urósł WIBOR w ostatnich czasach. Akurat na osiedlu JAR nie mieliśmy kredytów wspieranych przez państwo. Kredyt komercyjny finansował te mieszkania w 50 procentach, w 30 procentach mieszkańcy, a w 20 procentach to spółka wyłożyła środki. Przez 5 lat nie płaciliśmy podatku od nieruchomości, a teraz to zwolnienie się po prostu skończyło.Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 6 kwietnia.