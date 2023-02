Młodzież Wszechpolska rozdaje plakaty wszystkim kochającym Polskę!

Miłość niejedno ma imię, więc „walentynkę” można podarować także...Ojczyźnie. Już po raz 18. na ul. Mostowej w Bydgoszczy Młodzież Wszechpolska organizuje kampanię społeczną „Kocham Polskę”.

– To okazja do rozmowy i odebrania specjalnego plakatu – mówi Nicole Wójcik, prezes kujawsko-pomorskiego okręgu organizacji. – Walentynki to nie jest tylko święto zakochanych ludzi: można również kochać naszą ojczyznę. Każdego roku przedstawiamy jakiś aktualny temat. W tym roku skupiliśmy się na pokazaniu tradycji. Mamy chyba najładniejszy plakat z wszystkich dotychczasowych kampanii. Namalowała go nasza koleżanka, Zuzanna Okulska-Bożek. Jest to plakat, który pokazuje ludzi szanujących tradycję, ale żyjących we współczesnym świecie. Chcemy pokazać, że te tradycje są bardzo ważne w dzisiejszych czasach globalizmu, że warto je kultywować, i że są piękne.Młodych działaczy będzie można spotkać w centrum miasta od godz. 16.30. Mieszkańcy, którzy nie zdążą odebrać plakatu osobiście, a chcieliby go otrzymać, mogą też skontaktować się z organizacją poprzez fanpage na Facebooku - Młodzież Wszechpolska Bydgoszcz.