Cała produkcja pójdzie z dymem! KAS przechwyciła „lewe” papierosy i tytoń [zdjęcia]

Ponad 66 tysięcy sztuk papierosów i ponad 200 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Torunia i Włocławka.

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS skontrolowali w Toruniu samochód dostawczy kierowany przez 40-letniego mieszkańca powiatu toruńskiego. Okazało się, że kierowca przewoził w części ładunkowej 9 worków z tytoniem do palenia bez wymaganych znaków akcyzy. W jego mieszkaniu mundurowi znaleźli kolejnych kilkanaście kilogramów nielegalnego tytoniu.Oprócz 150 kg tytoniu funkcjonariusze KAS zatrzymali także, na poczet grożącej kary grzywny, samochód będący własnością kierowcy.Za posiadanie nielegalnych wyrobów tytoniowych odpowie również 47-letnia mieszkanka powiatu lipnowskiego. Funkcjonariusze KAS ustalili, że na terenie należącej do niej posesji mogą być przechowywane nielegalne papierosy. Informacje się potwierdziły.Na strychu znaleźli oni ponad 64 tys. sztuk papierosów bez znaków akcyzy, popakowanych w kartony typu „pizza”, urządzenie do owijania paczek papierosów – tzw. owijarkę, a także puste kartoniki do pakowania papierosów.Na skutek podobnych działań kontrolnych na terenie Włocławka odpowiedzialność karną skarbową poniesie jeden z jego mieszkańców, u którego mundurowi z KAS zabezpieczyli 52 kg pociętego tytoniu do palenia oraz ponad 1300 sztuk papierosów bez banderol. Jak ustalono mężczyzna nie tylko przechowywał, ale również sprzedawał nielegalne wyroby akcyzowe.Podatkowe straty dla budżetu, którym zapobiegła w tych sprawach kujawsko-pomorska Służba Celno-Skarbowa, szacowane są na ponad 300 tys. zł.źr. KAS/Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy