Pomógł w rozkodowaniu Enigmy. 43. rocznica śmierci Mariana Rejewskiego

Bydgoski kryptolog wraz z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim złamał szyfr niemieckiej Enigmy. To wydarzenie pozwoliło przygotować się na ruchy wrogich wojsk, a nawet skrócić wojnę.

– To są postacie, które powinien znać każdy Polak. Dane pozyskane właśnie z szyfrogramów Enigmy pozwoliły skrócić wojnę od dwóch do czterech lat, a nawet zapobiegły zwycięstwo Niemiec – stwierdził Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej. Kryptolodzy zostali upamiętnieni na okolicznościowej kartce pocztowej.– Pokonanie Niemców to nie jedyna wojna, która udało się wygrać dzięki pracy matematyków. Zwycięstwo w 1920 roku nie byłoby właściwie możliwe, gdyby nie złamanie szyfrów bolszewickich. Przyznawał to marszałek Piłsudski mówiąc, że od pewnego momentu czerwca – lipca roku 1920 wiedzieliśmy o wszystkich ruchach Armii Czerwonej – powiedział Jan Józef Kasprzyk, szef urzędu do spraw Kombatantów i Osób represjonowanych.W przypadku niemieckiej Enigmy Polacy przekazali sprzęt i materiał tuż przed wojną w ręce Francuzów i Brytyjczyków. W 43. rocznicę śmierci Mariana Rejewskiego bydgoski IPN wykonał specjalną wystawę.