Szpital w Inowrocławiu rusza z nową przychodnią. Zapowiedziano kompleksową opiekę

"Przy Szpitalu" tak będzie nazywać się nowa przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej jaka powstała przy inowrocławskim szpitalu. Placówka ma zostać oddana do użytku 1 kwietnia tego roku.

– Wszystko na to wskazuje że, przychodnia będzie funkcjonowała od 1 kwietnia. Znajdą się tam przede wszystkim porady podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach tej struktury będzie także możliwość uzyskania porady ze strony pielęgniarki. Ogólnie mówiąc, wszystko to, co znajduje się w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Niemniej jednak dodatkowym atutem będzie opieka koordynowana, będzie obejmowała swoim zakresem diagnostykę schorzeń sercowo-naczyniowych, kardiologicznych, ale także endokrynologicznych. Tutaj będzie można skonsultować się ze specjalistką w sprawie najczęstszych schorzeń, które dokuczają naszym pacjentom – Bartosz Jakub Myśliwiec, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa i naczelny lekarz szpitala.Z nowo powstałej przychodni może skorzystać każdy pacjent. Jednak trzeba złożyć deklarację przystąpienia tutaj do POZ. Jak twierdzi szpital, przychodnia będzie wyróżniała się opieką koordynowaną, co ma wpłynąć na jakość świadczeń.– Zastępca powiedział również o powodach uruchomienia przychodni i kwestii finansowania placówki – Na dobrą sprawę szpitalowi brakowało tylko świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Teraz mamy komplet: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Wreszcie do tego dochodzi podstawowa opieka zdrowotna. Inwestycja była finansowana ze środków budżetu państwa, otrzymaliśmy środki z rezerwy celowej Premiera na ten projekt. Otrzymaliśmy dotacje również ze strony starostwa powiatu inowrocławskiego, dzięki przychylności pani starosty Wiesławy Pawłowskiej – informował Bartosz Jakub Myśliwiec.Koszt budowy placówki to prawie 4,5 miliona złotych. Blisko trzy miliony złotych pochodzą z budżetu państwa, resztę wyłoży powiat inowrocławski.