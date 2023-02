Drogi lokalne z rządowym dofinansowaniem. Symboliczne czeki dla Osielska i Dąbrowy Chełmińskiej

Kolejne gminy z regionu kujawsko-pomorskiego otrzymują dofinansowanie do budowy dróg. W poniedziałek poseł PiS Tomasz Latos symboliczne czeki przekazał samorządowcom z gminy Osielsko i Dąbrowa Chełmińska.

– 50% dofinansowania do dwóch dróg w gminie Dąbrowa Chełmińska. Mowa tu o ulicy Szkolnej i Otowickiej. Łączna kwota to prawie 174 tysiące złotych. Chcę tu podkreślić, że w całym województwie to jest prawie 150 milionów dofinansowania do inwestycji drogowych. Kolejne takie pieniądze są przekazane decyzją rządu do poszczególnych gmin. Dzięki temu te plany mogą być realizowane – powiedział Tomasz Latos, poseł PiS.Całe zadanie to wartość 315 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy 55% tej kwoty więc dla naszej gminy to bardzo duży zastrzyk gotówki – stwierdził Radosław Ciechacki, wójt gminy Dąbrowa Chełmińska.Gmina Osielsko otrzymała 1,5 miliona złotych dofinansowania z rządowego programu.