Tymczasowy areszt dla księdza Jacka W. Za gwałt grozi mu do 15 lat więzienia

Kapłanowi oskarżanemu o molestowanie grozi osiem lat pozbawienia wolności./fot. Pixabay

Duchowny z powiatu chełmińskiego usłyszał zarzuty i został tymczasowo zatrzymany. Ksiądz miał dopuścić się gwałtu na małoletnim ministrancie.

– Księdzu zarzuca się, że w okresie od lipca 2013 roku do początku sierpnia 2014 roku, przy wykorzystaniu stosunku zależności, doprowadził ministranta do wielokrotnego obcowania płciowego. Sytuacja powtórzyła się po ukończeniu przez pokrzywdzonego 15. roku życia. Jacek W. zmusił małoletniego również do wykonywania i poddawania się innym czynnościom seksualnym. Natomiast do 3 sierpnia 2017 roku oskarżony znęcał się fizycznie nad pokrzywdzonym, bijąc go – powiedział Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



Śledztwo zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia toruńskiej kurii. – Kurię powiadomił sam pokrzywdzony, wraz z matką. Po otrzymaniu tego zawiadomienia przeprowadziliśmy niezbędne czynności śledcze. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odpowiadał jedynie na pytania swojego obrońcy, a dotyczyły one stanu zdrowia podejrzanego – zaznaczył Kukawski.



Postępowanie prowadzi prokuratura w Chełmnie. Pokrzywdzony dziś ma 23 lata, duchowny 45. Rzecznik Kurii Diecezjalnej Toruńskiej przekazał nam, że pokrzywdzony otrzymał ze strony diecezji propozycję pomocy terapeutycznej lub finansowej, która jest niezbędna do podjęcia terapii.



Biskup toruński rozpoczął również wstępne dochodzenie kanoniczne, z którego akta zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej. Duszpasterz wyraża wielki smutek z powodu zaistniałej sytuacji. Przestępstwo, o którym mowa, jest wielką krzywdą wyrządzoną ofierze i raną zadaną wspólnocie Kościoła – czytamy w oświadczeniu.



Pełna treść oświadczenia Kurii Diecezjalnej Toruńskiej:



W związku z zarzutami postawionymi ks. Jackowi W. informuję, że na początku listopada 2022 r. do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej przyszedł mężczyzna, który zgłosił fakt molestowania seksualnego przez ks. Jacka W. Po otrzymaniu tej informacji w trybie natychmiastowym o sprawie została poinformowana prokuratura, z którą współpracuje delegat biskupa toruńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Oskarżony niezwłocznie przestał pełnić funkcję proboszcza. Nie zostały mu także powierzone jakiekolwiek funkcje duszpasterskie w żadnej parafii. Otrzymał zakaz pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą. Informuję także, że wobec oskarżonego nigdy wcześniej nie pojawiały się takie zarzuty. Biskup toruński rozpoczął również wstępne dochodzenie kanoniczne, z którego akta zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej. Biskup toruński wyraża wielki smutek z powodu zaistniałej sytuacji. Przestępstwo, o którym mowa w akcie oskarżenia, jest wielką krzywdą wyrządzoną ofierze i raną zadaną wspólnocie Kościoła. Dlatego pokrzywdzony otrzymał ze strony diecezji propozycję pomocy terapeutycznej lub finansowej, która jest niezbędna do podjęcia terapii.



ks. Paweł Borowski

rzecznik Kurii Diecezjalnej Toruńskiej