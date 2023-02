Cudowny podwodny świat! Konkurs plastyczny dla uczniów z Kujaw i Pomorza

Maleńki pstrąg tuż przed wpuszczeniem do rzeki Wdeckiego Parku Krajobrazowego. /fot. Marcin Doliński/archiwum

Fauna polskich wód słodkich to temat konkursu plastycznego ogłoszonego przez Wody Polskie. Chodzi o odwzorowanie ryb oraz innych organizmów żyjących w Polsce w stawach, jeziorach, rzekach.

Oceniane będą kolejno: zgodność pracy z tematem, pomysłowość w podejściu do tematu oraz estetyka pracy plastycznej.– Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas 1-3 I dla klas 4-8 – mówi Damian Klich, specjalista z Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.– Zadaniem młodszych uczniów jest narysowanie lub namalowanie fauny polskiej wód słodkich, odwzorowanie ryb oraz innych organizmów żyjących w Polsce, w ich środowisku naturalnym, czyli w stawach, jeziorach i rzekach. starsi zajmą się podobnym tematem, czyli narysowaniem lub namalowaniem fauny polskiej wód słodkich, z tym że gatunki przedstawione na pracy muszą być poprawnie podpisane. W przypadku uczniów starszych będziemy też przykładać większą wagę do szczegółowości odwzorowania gatunków zwierząt wodnych.Jak podkreśla Damian Klich, w naszych wodach żyją bardzo ciekawe egzemplarze ryb, także pod względem wizualnym. – Wielu zna morskie błazenki, czy popularne w akwarystyce skalary, ale czy znamy piękno lipienia, pstrąga tęczowego, lub okonia?Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie RZGW w Bydgoszczy oraz na facebookowym fanpage uaktywnij BłękitniPrace można przesyłać do 15 maja mailowo na adres damian.klich@wody.gov.pl.Konkurs „Fauna polskich wód słodkich" przeznaczony dla szkół podstawowych biorących udział w programie „Aktywni Błękitni" zostanie rozstrzygnięty 31 maja.