83 річниця масової депортації поляків до Сибіру та Всесвітній День Хворого

Вшанування пам'яті жертв депортації, свята меса та конференція з нагоди Всесвітнього Дня Хворого.

У Бидгощі вшанували 83-тю річницю першої масової депортації поляків до Сибіру, яку виконав НКВД в ніч з 9 на 10 лютого 1940 року. Близько 140 тисяч громадян Польщі було вивезено вглиб Радянського Союзу. Їх розвозили в околиці Архангельська, Іркутська, Красноярського краю і Комі. За підрахунками істориків, загалом за чотири депортації до Сибіру було вивезено від 300 тисяч до понад 1 мільйона осіб.З нагоди Всесвітнього дня хворого Примас Польщі архієпископ Войцех Поляк у суботу відслужив месу в каплиці лікарні в Іновроцлаві, а потім зустрівся з пацієнтами паліативного та дитячого відділень, а також з персоналом лікарні. Під час конференції, організованої у неділю в Бидгощі Фундацією «Кактус», йшлося про важливість духовної опіки для хворого. Всесвітній день хворого був також нагодою зустрітися з лікарями та духовенством.