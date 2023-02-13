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Polskie Radio PiK » Region
2023-02-13, 12:30 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

83 річниця масової депортації поляків до Сибіру та Всесвітній День Хворого

У Бидгощі вшанували 83-тю річницю першої масової депортації поляків до Сибіру, яку виконав НКВД в ніч з 9 на 10 лютого 1940 року. /fot. Elżbieta Rupniewska/archiwum
У Бидгощі вшанували 83-тю річницю першої масової депортації поляків до Сибіру, яку виконав НКВД в ніч з 9 на 10 лютого 1940 року. /fot. Elżbieta Rupniewska/archiwum
Вшанування пам'яті жертв депортації, свята меса та конференція з нагоди Всесвітнього Дня Хворого.

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У Бидгощі вшанували 83-тю річницю першої масової депортації поляків до Сибіру, яку виконав НКВД в ніч з 9 на 10 лютого 1940 року. Близько 140 тисяч громадян Польщі було вивезено вглиб Радянського Союзу. Їх розвозили в околиці Архангельська, Іркутська, Красноярського краю і Комі. За підрахунками істориків, загалом за чотири депортації до Сибіру було вивезено від 300 тисяч до понад 1 мільйона осіб.

З нагоди Всесвітнього дня хворого Примас Польщі архієпископ Войцех Поляк у суботу відслужив месу в каплиці лікарні в Іновроцлаві, а потім зустрівся з пацієнтами паліативного та дитячого відділень, а також з персоналом лікарні. Під час конференції, організованої у неділю в Бидгощі Фундацією «Кактус», йшлося про важливість духовної опіки для хворого. Всесвітній день хворого був також нагодою зустрітися з лікарями та духовенством.
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