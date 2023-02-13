83 річниця масової депортації поляків до Сибіру та Всесвітній День Хворого
Вшанування пам'яті жертв депортації, свята меса та конференція з нагоди Всесвітнього Дня Хворого.
Порятунок жертв землетрусу в Турції та пункти здачі крові у регіоні
З нагоди Всесвітнього дня хворого Примас Польщі архієпископ Войцех Поляк у суботу відслужив месу в каплиці лікарні в Іновроцлаві, а потім зустрівся з пацієнтами паліативного та дитячого відділень, а також з персоналом лікарні. Під час конференції, організованої у неділю в Бидгощі Фундацією «Кактус», йшлося про важливість духовної опіки для хворого. Всесвітній день хворого був також нагодою зустрітися з лікарями та духовенством.