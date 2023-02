We Włocławku rozpoczyna się przebudowa kilku ważnych dróg. Będzie ciężko

To będzie trudny rok dla kierowców z Włocławka. W mieście rozpoczyna się przebudowa kilku ważnych arterii. Największe utrudnienia czekają mieszkańców Zawiśla i podwłocławskich miejscowości położonych na prawym brzegu Wisły.

Przed wakacjami ma się rozpocząć gruntowny remont mostu - przeprawa zostanie zamknięta. Już od najbliższej środy nie będzie można przejechać ulicą Lipnowską. I tak będzie do końca roku.– Ja bym nie powiedział, że to jest długi termin – mówi Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta miasta s. inwestycji. – Mamy półtora kilometra drogi do rozebrania i do wybudowania od nowa, w dodatku w warunkach dość trudnych, z koniecznością budowy nowej kanalizacji deszczowej i całej infrastruktury towarzyszącej, która jest niezbędna przy drogach. Od najbliższej środy wykonawca rozpocznie prace od granic miasta, do ulicy Cysterskiej, co oznacza, że dla samochodów indywidualnych nie będzie możliwości wjazdu do miasta od strony Szpetala. Jedyny dojazd będzie przy stopniu wodnym. Ten etap prac potrwa kilka miesięcy. Zakładamy, że w okolicach wakacji powinien się zakończyć. Później przeniesiemy się już w okolicę mostu, więc na pewno to nie koniec utrudnień – zapowiada Krzysztof Kukucki.Z drugiej strony miasta od 13 lutego zamknięta będzie Szosa Brzeska. Kierowcy nie przejadą przez odcinek od ronda Falbanka do skrzyżowania z przedłużeniem ul. Wiejskiej. Krzysztof Kukucki zapowiada także zamknięcie w niedługim czasie ul. Wyszyńskiego - tam będzie budowane przejście pieszo -rowerowe łączące park Sienkiewicza z bulwarami. Aktualnie trwa procedura przetargowa.