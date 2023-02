Bydgoszcz poszerza płatną strefę parkowania. Skorzystają piesi i rowerzyści

Mniej miejsca w ścisłym centrum dla samochodów, a więcej dla pieszych i rowerzystów – taki ma być efekt rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Bydgoszczy. To nie koniec zmian, jak podkreśla ZDMiKP, największych od lat.

Płatne miejsca postojowe mają pojawić się na terenach Bielaw, Okola, Babiej Wsi i Wilczaka. W sumie ma ich być więcej niż obecnie – ponad 5 tysięcy, o czym mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Tomasz Okoński.– To będą największe zmiany w organizacji ruchu w ciągu ostatnich lat. Przeniesiemy miejsca postojowe z chodników na jezdnię, wprowadzimy nowe ulice jednokierunkowe, a na wielu trasach ograniczymy prędkość do 30 km – zapowiada Okoński. – Pojawią się też nowe rozwiązania dla rowerzystów – będzie bardzo dużo kontrapasów i kontraruchu rowerowego, więc na pewno będzie łatwiej podróżować rowerem po mieście. W najbliższych tygodniach planujemy też ogłosić przetarg na zakup nowych parkomatów, które pozwolą między innymi na płacenie kartą, będą wydawać bilety na wskazany przez kierowcę numer rejestracyjny pojazdu. Pozwoli to w przyszłości na zdalne sprawdzanie, czy auta w strefie mają opłacony postój.Zmiany mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku. Trwa przetarg, mający wyłonić wykonawcę znaków.