Pacjenci oprócz leków potrzebują wsparcia duchowego, które wspomaga terapię

O tym, jak ważna we współczesnej medycynie jest opieka duchowa nad pacjentem, mówiła w niedzielę w Bydgoszczy, podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego, profesor Małgorzata Krajnik z Collegium Medicum UMK.

Jako kierownik Katedry Opieki Paliatywnej profesor Krajnik jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. W swojej prelekcji podała przykład chorego z niewydolnością serca.– Jeśli dobrze zajmujemy się pacjentem z niewydolnością serca, jeśli chodzi o opiekę duchową, to widać tego efekty – mówi prof. Małgorzata Krajnik. – Jakie? Poprawa jakości życia, poprawa w kwestii stosowania leków, zmniejszenie lęku, zmniejszenie depresji, a nawet mniej hospitalizacji, co oznacza korzyści finansowe. I to jest właśnie główny przekaz. Współczesna medycyna od kilkunastu lat tak bardzo chce zajmować się duchowością – bo się to opłaca.Collegium Medicum UMK to jedyna uczelnia medyczna w Polsce, na której studenci kierunku lekarskiego mają zajęcia o duchowości w medycynie.Konferencję zatytułowaną „Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji” zorganizowała w Domu Polskim Fundacja Kaktus.