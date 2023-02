Kochają drzewa i nie zgadzają się na ich wycinkę. Protest na toruńskiej Barbarce

Mieszańcy Torunia i społecznicy protestowali w niedzielę przeciw wycince 180-letnich sosen. Zaskoczyła ich skala planowanych prac.

Według zapowiedzi Nadleśnictwo Toruń miało usunąć kilkadziesiąt drzew - słabych i zagrażających bezpieczeństwu. Podczas protestu była mowa o aż 2 hektarach. - Drzewa oczyszczają powietrze, chronią przed wiatrami i upałami, a jeżeli Barbarka to teren rekreacyjny, to nie możemy usunąć aż tylu drzew – mówili uczestnicy protestu.- Lasy wprowadziły nas w błąd nie informując o skali zamierzonej wycinki, stąd też wspólnie postanowiliśmy zorganizować akcję „Kocham drzewa”. Liczymy na to, że nadleśnictwo się zreflektuje, wycinka zostanie ograniczona, że usunięte zostaną tylko te drzewa, które wyraźnie są uszkodzone – wyjaśnia Robert Laskowski, pracownik Szkoły Leśnej na Barbarce. - Według najnowszej strategii leśnej, która związana jest z Zielonym Ładem drzewostany stare są kluczowe – dodaje Sylwester Jankowski reprezentujący Społecznych Opiekunów Drzew.Wycinka ma rozpocząć się w połowie lutego. Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu tłumaczy, że Nadleśnictwo Toruń jako pierwsze podjęło rozmowy na ten temat, m.in. informując przedstawicieli Szkoły Leśnej na Barbarce o koniecznych - ze względów bezpieczeństwa - działaniach. - Należy podkreślić, że stowarzyszenie, które działa na Barbarce nie zarządza gruntami, na których znajdują się lasy, ale prowadzi często wśród nich zajęcia. Nadleśnictwo Toruń jest zarządcą tych terenów i odpowiada za bezpieczeństwo ludzi oraz stan lasów - informuje. - Sosny, które zostały wycięte były silnie spróchniałe wewnątrz, co ma wpływ na ich wytrzymałość statyczną - drzewa w takim stanie mogą niespodziewanie przewrócić się. Bliskość drogi, z której korzystają tysiące ludzi, spowodowała konieczność takich działań.Jak dodaje Honorata Galczewska, jedyną alternatywą w tej sytuacji było wprowadzenie całkowitego zakazu wstępu ludzi na ten obszar, w obawie przed ewentualnym wypadkiem, w którym mogliby ucierpieć ludzie. - Chcieliśmy tego uniknąć - zapewniając społeczeństwu dostęp do lasu i bezpieczeństwo. Mamy jednak świadomość, że ludzie nie chcą zmian krajobrazowych, dlatego leśnicy podjęli decyzję o posadzeniu w tym miejscu znacznie większych drzew, niż to się zwykle odbywa, tj. o wysokości ok. 2 m. Mamy nadzieję, że szybko wkomponują się w krajobraz i zabliźnią zmiany, które aktualnie jesteśmy zmuszeni dokonać - tłumaczy rzeczniczka.