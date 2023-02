„Chorzy potrzebują bliskości”. Prymas odwiedził pacjentów szpitala w Inowrocławiu

– Nie można w tych doświadczeniach zostać samemu, przeżywać ich w izolacji i opuszczeniu – mówił w Inowrocławiu abp Wojciech Polak, podkreślając, że cierpienie i choroba domagają się troski, współczucia, bliskości i czułości.

W Światowy Dzień Chorego prymas odprawił Mszę św. w kaplicy inowrocławskiego szpitala. Po nabożeństwie odwiedził pacjentów oddziału paliatywnego i dziecięcego, spotkał się też personelem lecznicy.Arcybiskup podkreślił, że Dzień Chorego jest przede wszystkim wyzwaniem do bliskości, do podążania razem. – Razem idziemy w tej wspólnocie wiary i, jak w tym roku szczególnie przypomina nam papież Franciszek w orędziu na Dzień Chorego, w tej drodze mamy wspierać się nawzajem. Nie jest tak, że ktoś idzie szybciej, pomija, z obojętnością patrzy na drugiego – mamy wykazywać się ludzką wrażliwością jeden na drugiego – zaznaczył abp Polak.Na zakończenie w kaplicy udzielił chętnym pacjentom sakramentu namaszczenia chorych.Światowy Dzień Chorego obchodzony jest corocznie 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II.Więcej zdjęć w galerii poniżej.