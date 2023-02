Miasto zakochanych świętuje walentynki! Jarmark w Chełmnie rozpoczęty [program]

Ponad 100 wystawców bierze udział w Jarmarku św. Walentego – a to tylko część obchodów Walentynek Chełmińskich. Na uczestników w sobotę (11 lutego) czekają jeszcze m.in. koncerty: gwiazdą wieczoru będzie Cleo.

program Walentynek Chełmińskich

Sobota (11 lutego)

Niedziela (12 lutego)

Poniedziałek (13 lutego)

Wtorek (14 lutego)

Walentynki Chełmińskie to jedna z największych imprez kulturalnych organizowanych w kujawsko–pomorskim mieście zakochanych. Wśród atrakcji poza jarmarkiem – na którym można zaopatrzyć się m.in. w regionalne produkty: miody, wędliny, pieczywo czy walentynkowe upominki – przewidziano także m.in. warsztaty, konkurs kulinarny, Bieg Zakochanych, gry miejskie czy speed dating.W sobotę (11 lutego) wieczorem na chełmińskim rynku od godz. 16.30 trwać będą koncerty. O 20.30 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, Cleo. Tego dnia można również wziąć udział w spotkaniu z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego w chełmińskiej farze (ul. Franciszkańska 8/ Rynek). Kolejne okazje, by poznać historię patrona zakochanych i jego związki z Chełmnem – w niedzielę i wtorek.Świętowanie potrwa do 14 lutego.Pełen– poniżej.Rynek10.00 – 22.00 – Jarmark św. Walentego11.00 – 15.00 – Zbiórka krwi dla Centrum Onkologicznego w BydgoszczyKoncerty – scena16.30 – Miód17.30 – Cheap Tobacco19.00 – Dziwna Wiosna20.30 – CleoOsada Rycerska, ul. Kościelna 712.00–16.00 – Warsztaty z wybijania w skórzeKamienica G36, ul. Grudziądzka 3613.00–15.00 – Petrikivka – warsztaty rodzinne z Anną KaźmierakBrama Grudziądzka14.00 – Miłosne wibracje – wernisaż instalacjiKościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Franciszkańska 8/ Rynek13.00 – 17.00 – Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. WalentegoKinoteatr Rondo, ul. Dworcowa 23 a17.00 – Zakochaj się w mieście zakochanych – speed dating w RondzieHala Sportowa SP 2 – ul. Szkolna 610.00 – 16.00 – Targi terrarystyczneRynek / ul. Grudziądzka10.00 – 16.00 – Jarmark św. WalentegoKamienica G36, ul. Grudziądzka 3612.00 – 8. Bieg Zakochanych w ChełmnieJezioro Starogrodzkie – ul. gen. Jastrzębskiego 5A11.00 – Morsowe Love – walentynkowe morsowanieKościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Franciszkańska 8/ Rynek14.00 – 17.00 – Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. WalentegoKinoteatr Rondo, ul. Dworcowa 23 a17.00 – Spektakl Prawy sercowy – Teatr Agrafka**Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Fiałka, al. 3 maja 209.00 – 17.00 – „Randka w ciemno z książką” – książki niespodzianki do wypożyczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Akcja będzie trwać w dniach 13–17 lutego 2023 r., w godz. otwarcia Biblioteki.Kinoteatr Rondo, ul. Dworcowa 23 aPorozmawiajmy o miłości – prelekcje związane z tematyką miłosną*16.00 – Zmysłami ku sercu – spektakl polisensoryczny Snoezelen w wykonaniu grupy nauczycieli SOSW w Chełmnie16.30 – Po co nam miłość? – mózg w zakochaniu – Katarzyna Raabe17.30 – O ułańskich szabelkach i utraconych wiankach. Symbolika seksualna na przykładzie polskich pieśni ludowych – Natalia Zacharek18.30 – Orgazm – fakty i mity? – dr n. med. Piotr CzynszZS Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie8.00 – 14.00 – Alchemia i Amory w kuchni – międzyszkolny konkurs kulinarnyKościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Franciszkańska 8/ Rynek8.30 – Msza św. dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie13.00 – 17.00 – Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. WalentegoMiejska Biblioteka Publiczna im. W. Fiałka, al. 3 Maja 209.00 – 17.00 – Quiz walentynkowy „Historia naszej miłości” – wystawa anonimowych tekstów literackich.Wystawę będzie można odwiedzić 14–28 lutego 2023 r., w godz. otwarcia Biblioteki.Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Franciszkańska 8/ Rynek13.00 – 17.00 – Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. WalentegoKinoteatr Rondo, ul. Dworcowa 23 a17.00 – Spotkanie autorskie z poetką Łucją Dudzińską19.00 – Koncert – Soyka Kwartet*Wystawy w przestrzeni miasta od 10 lutego.Miłosne wibracje – instalacja, Brama GrudziądzkaSłup Walenty, ul. GrudziądzkaDelikatność tkanki – witryny, ul. Grudziądzka„Kobieta i mężczyzna, czyli o historii zalotów”, ul. GrudziądzkaOtwarte zabytki – 11–12 i 14 lutego 2023 roku, w godz. 11.00 – 17.00Barokowa kamienica z XVIII w. / Pokój Jerzego Kałdowskiego /SIT/, ul. Grudziądzka 36Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła, ul. Wodna Dawny cystersko–benedyktyński zespół klasztorny, ul. Dominikańska 40Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Rynek 28Park Miniatur Zamków Krzyżackich w Parku Pamięci i Tolerancji im. dra L. RydygieraKościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Franciszkańska 8/ RynekŚredniowieczna Osada Rycerska i Izba Tortur, ul. Kościelna 7 /z wyłączeniem 14 lutego/Gry miejskie „Tajne misje po Chełmnie – mieście zakochanych®”Start i zakończenie. Barokowa kamienica z XVIII w. / Pokój Jerzego Kałdowskiego /SIT/, ul. Grudziądzka 3611–12 i 14 lutego 2023 roku, godz. 11.00 – 16.45Niezbędnik Poszukiwacza Przygód „Chełmno. Zakochany Globtroterek"„Rodzinny skarb”„Pieczęć z Chełmna”* Obowiązują bezpłatne wejściówki, dostępne od 1 lutego 2023 roku w Kinoteatrze Rondo. Liczba miejsc ograniczona.