Lód na chodnikach i na przejściach przeszkadza chyba „tylko" pieszym! [wideo, zdjęcia]

Przystanek autobusowy na rogu Trasy Uniwersyteckiej i ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Glinki. Wsiąść i wysiąść z autobusu, to nie problem. Wyzwaniem jest dojść do przystanku. (jw)

Niby wszystko jest jasne: ratusz odpowiada za części traktów należących do miasta, a właściciel budynków czy gruntów za swoje odcinki. Mieszkańcom zaleca się, by wybierali ścieżki bez lodu i bez śniegu. Nie zawsze jest to możliwe, co udowodnił nasz fotoreporter spacerując po Bydgoszczy.