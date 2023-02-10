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Polskie Radio PiK » Region
2023-02-10, 12:31 Redakcja

Порятунок жертв землетрусу в Турції та пункти здачі крові у регіоні

Військові медики з Польщі вилетіли до Туреччини / фото. Facebook
Військові медики з Польщі вилетіли до Туреччини / фото. Facebook
Лікарі та медсестри із Бидгощі полетіли рятувати жертв землетрусу в Турції. Нові місця здачі крові у Бродниці та Ґрудзьондзу

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Військові медики з Польщі перебувають у Туреччині, де допомагають постраждалим від землетрусу. У групі, яка вилетіла на допомогу, 14 осіб з 1-го військово-польового госпіталю в Бидгощі. Це досвідчені військові та медики, які брали участь у місіях в Іраку, Афганістані, Лівані та Косово. Команда з Бидгощі також забрала з собою обладнання – в тому числі рюкзаки фельдшера, ліжка та дрібне медичне обладнання.

Великі зміни у сфері платного паркування в Ґрудзьондзу. Підписано договір з новим оператором. Нові паркомати, сучасні способи оплати, і стоянка будуть побудовані, але найголовніше – вартість квитка не зросте. Запуск нової системи заплановано на 1 квітня. За допомогою Blik можна буде оплатити, а також частково скасувати транзакцію.

Відділення Регіонального центру донорства та лікування крові у Бродниці має нове місце розташування. Відсьогодні (10 лютого) прийом донорів здійснюватиметься у будівлі за адресою вул. Wiejska 12 Б. Було також завершено будівництво нового головного офісу місцевого відділення в Ґрудзьондзу – за вул. Szpitalna 5.

До Бидгощі прибув транспорт із допомогою для дітей-біженців з України, які навчаються у школах Бидгощі. Рюкзаки з наборами шкільного та туалетного устаткування надало ЮНІСЕФ. Найближчим часом шкільні набори будуть доставлені українським дітям.
Путівник для громадян України - 10.02.2023
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