Порятунок жертв землетрусу в Турції та пункти здачі крові у регіоні

Лікарі та медсестри із Бидгощі полетіли рятувати жертв землетрусу в Турції. Нові місця здачі крові у Бродниці та Ґрудзьондзу

Військові медики з Польщі перебувають у Туреччині, де допомагають постраждалим від землетрусу. У групі, яка вилетіла на допомогу, 14 осіб з 1-го військово-польового госпіталю в Бидгощі. Це досвідчені військові та медики, які брали участь у місіях в Іраку, Афганістані, Лівані та Косово. Команда з Бидгощі також забрала з собою обладнання – в тому числі рюкзаки фельдшера, ліжка та дрібне медичне обладнання.Великі зміни у сфері платного паркування в Ґрудзьондзу. Підписано договір з новим оператором. Нові паркомати, сучасні способи оплати, і стоянка будуть побудовані, але найголовніше – вартість квитка не зросте. Запуск нової системи заплановано на 1 квітня. За допомогою Blik можна буде оплатити, а також частково скасувати транзакцію.Відділення Регіонального центру донорства та лікування крові у Бродниці має нове місце розташування. Відсьогодні (10 лютого) прийом донорів здійснюватиметься у будівлі за адресою вул. Wiejska 12 Б. Було також завершено будівництво нового головного офісу місцевого відділення в Ґрудзьондзу – за вул. Szpitalna 5.До Бидгощі прибув транспорт із допомогою для дітей-біженців з України, які навчаються у школах Бидгощі. Рюкзаки з наборами шкільного та туалетного устаткування надало ЮНІСЕФ. Найближчим часом шкільні набори будуть доставлені українським дітям.