Strażacy z Komierowa z nowym wozem. Koszt wynosi prawie milion złotych

Strażacy z Komierowa otrzymają nowy wóz strażacki. Obecny oddadzą do Lutówka. Wymiana jest możliwa dzięki uchwale rady gminy Sępólno Krajeńskie. Oprócz tego fundusze będą pochodzić z budżetu państwa./Fot.: zdjęcie ilustracyjne/Pixabay

Pojazd ma trafić w tym roku do strażaków OSP w gminie Sępólno Krajeńskie. Jego zakup będzie możliwy dzięki przystąpieniu do rządowego programu, umożliwiającego pozyskanie środków i zakup fabrycznie nowego wozu. Ten ma trafić do Komierowa. Obecnie używany wóz strażacki zostanie przekazany do jednostki w Lutówku. Tamtejsze OSP może korzystać z aktualnego samochodu tylko do końca roku.