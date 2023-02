Na zakupy zamiast do pociągu. Koronowo domaga się linii kolejowej

W miejscu, w którym był plan poprowadzenia linii kolejowej, umożliwiającej dojazd do Bydgoszczy, powstaje dziś sklep. To efekt decyzji starosty powiatowego po tym, jak gmina Koronowo, wycofała się z programu Kolej Plus.

Przypomnijmy: chodzi o działkę u zbiegu ulic Pomianowskiego i Aleje Wolności. Pociąg miałby dojeżdżać do celu w niecałe 20 minut. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego zarzuca staroście celowe blokowanie projektu. W organizację sprawnego połączenia z Bydgoszczą nie wierzą też sami mieszkańcy gminy– Tu uruchomimy normalnie połączenie, jak były z Bydgoszczą, a nie żeby włóczyć się przez Serocki czy jeszcze nie wiadomo gdzie. Ja nie wiem, to jest nieprzemyślany pomysł. Kiedyś chociaż była „wąskotorówka”, teraz nie ma nic. Autobusy jeżdżą, jak jeżdżą. Żeby udać się do Bydgoszczy, niestety trzeba wyjechać o 10:00 i na godzinę 14:00 dojedziemy. Busy to jest masakra, więc pociąg byłby dobrym pomysłem. To też duża frajda dla dzieci, które nie wiedzą, jak się jeździ w ten sposób. Szanse na połączenie są nikłe, to zależy od naszych włodarzy. Połączenie z Tucholą jakoś kuleje, a są tory. Tylko trzeba je prawdopodobnie naprawić – to tylko część głosów mieszkańców Koronowa, którzy domagają się przywrócenia połączenia kolejowego z Bydgoszczą.Niektórzy z nich pamiętają jeszcze małą kolejkę, z czasów szkolnych. Zgodnie twierdzą, że reaktywacja linii powinna mieć miejsce. Wcześniej nawet były pewne plany, ale teraz wiele się zmieniło.– Działka zgłoszona przez gminę Koronowo do programu Kolej Plus – miała łączyć miasto ze Stronnem – zostaje zabudowana przez sklep wielobranżowy. Obiekt miał powstać dwa lub trzy lata wcześniej, jednak te tereny były zarezerwowane pod budowę linii kolejowej. Do czasu, gdy gmina brała udział w programie, nic się tutaj nie działo. Nagle, tuż po rezygnacji starosta wydał zezwolenie na budowę sklepu. Choć PKP PLK ma odrębne plany inwestycyjne, które obejmują tę działkę. Trzeba zaznaczyć, że w tym roku aktualizowany będzie plan transportowy. Zapoznałem się z nim wczoraj i Urząd Marszałkowski również ujął linię kolejową w planach na lata 2021 – 2027. Nie rozumiemy takie postępowania, w naszej opinii jest to działanie celowe. To samo było w Mąkowarsku, gdzie jest zburzony wiadukt kolejowy nad połączeniem Tuchola – Koronowo. Dzięki naszej interwencji ruszyła budowa nowego pomostu. Tutaj widzimy takie działania, które mają zablokować reaktywację kolei. Brak mi słów na postępowanie pana starosty – mówił Rafał Wąsowicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Koronowie.Stowarzyszenie czeka na odpowiedź spółki PKP PLK, sprawą została również zgłoszona do ministerstwa. O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy również starostwo powiatowe w Bydgoszczy. Odpowiedź mamy uzyskać.