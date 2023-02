Przyjemne parkowanie w Grudziądzu? Nowy system rusza w kwietniu

Duże zmiany w strefie parkowania w Grudziądzu. Dzisiaj podpisano umowę z nową firmą, która będzie obsługiwać strefę płatnego parkowania w mieście. Pojawią się nowe parkometry, nowoczesne metody płatności i zostanie wybudowany parking, co ważne cena za bilet nie wzrośnie.

– Dzisiaj podpisujemy bardzo ważną umowę, na 10 lat. Dotyczy ona obsługi strefy parkowania. Cieszę się, że ten dokument zagwarantuje w naszym mieście bardzo nowoczesny system. Mowa tu na przykład o rozwiązaniach w sposobie płatności. Jest możliwość zapłacenia Blikiem, ale również częściowo anulowania transakcji. Gdy opłata dobiega końca, klient otrzymuje powiadomienie mailem i sms–em. Te rozwiązania parkingowe będą jedne z najlepszych w Polsce – mówił prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski.Dodatkowo, w ramach umowy operatora z miastem, zostanie wyremontowany parking przy ulicy Sienkiewicza. Jak zaznaczają władze Grudziądza, obiekt jest w opłakanym stanie, a ma być wizytówką miejsc do postoju.– Miło nam, że wygraliśmy przetarg w Grudziądzu, ale warto zaznaczyć, że sam projekt jest bardzo ciekawy. Połączenie obsługi płatnych miejsc do parkowania, należących do miasta i inwestycji w infrastrukturę. Co prawda nie jest to parking wielopoziomowy, a jedynie płaski, ale na porządnym poziomie. To są projekty, które realizujemy na całym świecie. Same urządzenia parkingowe będą jednymi z najbardziej nowoczesnych w Europie. Za pomocą maszyn będzie można zwrócić środki na kartę. Jeśli wykupimy bilet na trzy godziny, a wrócimy po godzinie, to możemy odzyskać te pieniądze. Grudziądz będzie jedynym, albo jednym z niewielu miast w Polsce, które zostaną wyposażone w boxy rowerowe. Takie małe garaże dla jednośladów w centrum – stwierdził członek zarządu Indigo Polska S.A., Michał Wikliński.Uruchomienie nowego systemu zaplanowano na 1 kwietnia i według operatora, jest to data niezagrożona. Co ważne, opłaty za bilet nie wzrosną.