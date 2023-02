Zmiana ciśnienia atmosferycznego. Na wiosnę jeszcze musimy poczekać [wideo]

Na wiosnę przyjdzie jeszcze poczekać. (jw) Na wiosnę przyjdzie jeszcze poczekać. (jw) Na wiosnę przyjdzie jeszcze poczekać. (jw) Na wiosnę przyjdzie jeszcze poczekać. (jw) Na wiosnę przyjdzie jeszcze poczekać. (jw)

Meteorolodzy ostrzegają, że będzie wiało, spadnie deszcz i śnieg. Wahania temperatury pójdą w parze z wysokim ciśnieniem.

Względnie stabilna pogoda, która utrzymywała się od niemal tygodnia, związana z dominacją wyżu, niebawem zmieni. Za nami ostatnia noc tej fali chłodu.



Nad krajem występuje inwersja, czyli sytuacja, gdy temperatura zamiast spadać, rośnie wraz z wysokością. Stopniowo Polska dostaje się pod wpływ zatoki niżowej związanej z niżem znad Morza Norweskiego. Z zachodu powoli zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Z kolei w sobotę do Polski wkroczy front atmosferyczny związany z niżem Robert. Na północy kraju przyniesie miejscami wichury z wiatrem do 90 km/h, ponadto w wielu regionach spadnie deszcz i śnieg. Po odsunięciu się niżu od wschodu napłynie nieco chłodniejsze powietrze i po opadach deszczu oraz w rejonach topniejącego śniegu dojdzie miejscami do zamarzania powierzchni i tworzenia się lodu.



Na wiosnę przyjdzie jeszcze poczekać, chociaż tu i ówdzie przebijają się promienie słoneczne.