Трагедія родини біженців, „Пікнік Коперника" та ремонт мосту у Влоцлавку

Сімейна трагедія у Бидгощі. Справа стосується громадян України. Торуньський Млин Знань запрошує на „Пікнік Коперника".

Обставини трагедії, яка сталася у Бидгощі, з’ясовують поліцейські. Внаслідок сімейної бійки постраждали дві жінки та загинули двоє чоловіків. Усі вони є громадянами України. Драма сталася у вівторок увечері в районі Скшетуско, в одному з кварталів, де жила 25-річна жінка зі своїм партнером, дітьми та бабусею, які рятувалися від війни в Україні. За попередніми даними, вбивцею є колишній чоловік жінки та батько доньок. Чоловік проникнув до будинку, а причиною бійки міг стати конфлікт через дітей. Усе вказує на те, що чоловік жінки напав на неї, її нинішнього партнера табабусю з ножем, а потім наклав на себе руки. Діти фізично не постраждали,їх помістили в дитячий заклад.На час реконструкції сталевого мосту через Віслу у Влоцлавку ратуша хоче ввести тимчасовий перехід. Ремонт сталевого мосту планується навесні і триватиме до осені. Це коштуватиме близько 12 млн злотих. Два мільйони додала держава в рамках урядової програми розвитку доріг.Майстер-класи «Лабораторія майбутнього», виставка «Аполлон-11», чи мобільний планетарій – ось деякі з цікавинок «Пікніка Коперника», який відбудеться 19 та 20 лютого у будівлі Центру Сучасності "Млин Знань" і Центрі інноваційної освіти в Торуні. Вхід на захід вільний. Перший день пікніка (19 лютого) приурочено окремим особам і сім'ям з дітьми, а другий день (20 лютого) — дитячим садочкам і шкільним групам. У неділю пікнік буде відбуватися турами. Безкоштовні квитки на певний тур можна буде отримати з 16 лютого. Подробиці на сайті: mlynwiedzy.org.pl.