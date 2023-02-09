2023-02-09, 12:11 Redakcja
Трагедія родини біженців, „Пікнік Коперника" та ремонт мосту у Влоцлавку
Сімейна трагедія у Бидгощі. Справа стосується громадян України. Торуньський Млин Знань запрошує на „Пікнік Коперника".
Банкнота і монета із Копернікіем. Польська залізниця знизить ціну на квитки
бабусю з ножем, а потім наклав на себе руки. Діти фізично не постраждали,
їх помістили в дитячий заклад.
На час реконструкції сталевого мосту через Віслу у Влоцлавку ратуша хоче ввести тимчасовий перехід. Ремонт сталевого мосту планується навесні і триватиме до осені. Це коштуватиме близько 12 млн злотих. Два мільйони додала держава в рамках урядової програми розвитку доріг.
Майстер-класи «Лабораторія майбутнього», виставка «Аполлон-11», чи мобільний планетарій – ось деякі з цікавинок «Пікніка Коперника», який відбудеться 19 та 20 лютого у будівлі Центру Сучасності "Млин Знань" і Центрі інноваційної освіти в Торуні. Вхід на захід вільний. Перший день пікніка (19 лютого) приурочено окремим особам і сім'ям з дітьми, а другий день (20 лютого) — дитячим садочкам і шкільним групам. У неділю пікнік буде відбуватися турами. Безкоштовні квитки на певний тур можна буде отримати з 16 лютого. Подробиці на сайті: mlynwiedzy.org.pl.