Joanna Scheuring-Wielgus nie straci immunitetu. Sejm się na to nie zgodził

Sejm nie wyraził zgody na uchylenie immunitetu toruńskiej posłance Joannie Scheuring-Wielgus (Lewica). Wcześniej opowiedziała się za tym sejmowa komisja.

Poseł PiS Jarosław Zieliński przedstawił w imieniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywną opinię w sprawie wniosku Łukasza Piebiaka wobec posłanki Lewicy o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Jak relacjonował, podczas debaty nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry 15 lipca 2020 roku Scheuring-Wielgus zarzuciła ówczesnemu wiceministrowi Piebiakowi, że „był głową układu, którego celem było szukanie haków na sędziów i prokuratorów”, czym mogła narazić go na utratę zaufania publicznego do pełnienia urzędu sędziego.Scheuring-Wielgus powiedziała natomiast, że w sprawie zarzutów wobec ówczesnego wiceszefa MS ukazał się szereg publikacji w ogólnopolskich mediach, a przeciw Piebiakowi wypowiadały się osoby określane jako jego współpracownicy, a sam Piebiak ostatecznie złożył rezygnację ze stanowiska w resorcie sprawiedliwości, więc miała prawo do takich ocen. – Chyba nikt się nie podaje do dymisji bez powodu – powiedziała posłanka Lewicy.Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.